Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định, nguyên nhân gây ra tai nạn một phần có lỗi của lái xe tải. Người tài xế này đã lái xe trong tình trạng thiếu quan sát dẫn đến việc không xử lý được tình huống khi cháu bé chạy qua đường.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tối nay (29/5) xác nhận, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, điều 260 BLHS, đối với Đào Thanh Tuấn (SN 1984, trú ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Lái xe Đào Thanh Tuấn khai báo vụ tai nạn với điều tra viên - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Cụ thể, khoảng 14h20 chiều 11/5, Đào Thanh Tuấn điều khiển xe ô tô tải BKS 78C-080.98 đến km 92+500 trên quốc lộ 19C qua địa phận thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên), thì gặp xe ô tô chạy ngược chiều. Do đạp phanh gấp nên xe ô tô tải lạc tay lái, tông sập căn nhà của bà Ra Lan Thị Linh, khiến hai người con của bà là Ra Lan Thị H (SN 2024) tử vong và Ra Lan Thị N (SN 2012) bị thương ở chân.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả kiểm tra chất kích thích trong cơ thể của Tuấn sau khi xảy ra tai nạn không phát hiện nồng độ cồn và ma túy.

Tuy nhiên trước đó Tuấn đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố về tội danh “Đánh bạc”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Viện KSND huyện Sơn Hòa đã có cáo trạng truy tố Tuấn và đang chờ tòa án cùng cấp xét xử hình sự sơ thẩm, thì đối tượng này gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Được biết người thân của lái xe Đào Thanh Tuấn đã nỗ lực khắc phục hậu quả, xây dựng lại căn nhà của bà Ra Lan Thị Linh và bồi thường dân sự cho nạn nhân trong vụ tai nạn, nhưng hành vi của Tuấn đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên phải vào vòng tố tụng hình sự.

