NÓNG: Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây đa cấp bán trà chứa chất cấm, lôi kéo hơn 110.000 người tham gia

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 16/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can với Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TPHCM); Lim Choon Foong, tức Nick Lim (SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TPHCM), cầm đầu đường dây và Voòng Tú Thanh (SN 1978, trú 11/7 Lý Thánh Tông, phường Tân Thời Hoà, quận Tân Phú, TPHCM) về tội vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp.

Vụ án được khởi tố dựa trên tố cáo của bà Hoàng Thị Hồng V. (Phú Thọ) về Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam, do Tất Văn Hào (sinh năm 1977, TPHCM) làm Giám đốc, hoạt động đa cấp không phép và có dấu hiệu lừa đảo.