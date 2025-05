Hiện Công an phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để giải quyết vụ việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/5, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã làm rõ vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng dẫn đến gãy xương sườn. Trước đó, 4 học sinh có hành vi đánh bạn và quay video được xác định là: T.A.Đ. (SN 2010); B.T.N.D. (SN 2010) học sinh lớp 9A5; G.P.V. (SN 2010); T.B.K. (SN 2011), học sinh lớp 8A4. Cả 4 học sinh đều của Trường THCS Bắc Kạn. Trong đó G.P.V có nhiệm vụ sử dụng điện thoại của T.A.Đ để quay video quá trình 3 bạn còn lại đánh N.H.H. (SN 2011), học sinh lớp 8A2 cùng trường. Cơ quan Công an làm việc với đại diện Nhà trường và các học sinh - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Dân Việt, thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là do mâu thuẫn trong việc mua bán diều. Cụ thể, T.A.Đ đăng bán diều, N.H.H có liên hệ hỏi mua nhưng sau đó lại không mua. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, T.A.Đ còn đưa ra một lý do khác là do N.H.H nhắn tin với bạn gái của mình (cũng là học sinh THCS trên địa bàn), dẫn đến mâu thuẫn giữa T.A.Đ và bạn gái. Dù N.H.H đã đưa ra bằng chứng để minh oan nhưng T.A.Đ vẫn không tin. Theo đó, khoảng 8h ngày 5/5, trong giờ giải lao, T.A.Đ đã nhờ một bạn cùng trường gọi N.H.H đến khu vực nhà thực hành của trường. Tại đây, N.H.H bị T.A.Đ và B.T.N.D đánh, nhưng sau đó được T.B.K can ngăn nên dừng lại. Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, T.B.K lại tìm đến N.H.H, ghì cổ và đưa em đến nhà vệ sinh của trường, nơi T.A.Đ, B.T.N.D và G.P.V đang đợi sẵn. Tại đây, nhóm học sinh này ép N.H.H nhận tội "cướp người yêu" của T.A.Đ, rồi lao vào đánh đập em bằng tay chân. N.H.H không thể chống cự và chỉ đến khi nghe thấy tiếng hô "cô giáo đến", cả nhóm mới dừng tay. Kết quả chụp cắt lớp ngày 11/5, em N.H.H bị gãy 3 xương sườn bên trái và có khí trong khớp vai trái. Đáng chú ý, trước đó, vào cuối tháng 4, N.H.H cũng từng bị T.B.K đánh, và ngày 4/5, T.A.Đ và T.B.K tiếp tục gọi em đến một bãi đất trống để đánh. Vì sợ hãi, N.H.H không dám kể chuyện với ai. Chỉ đến khi đoạn video được lan truyền, gia đình mới biết chuyện và đưa em đi khám. Hiện Công an phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để giải quyết vụ việc.