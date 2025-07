NÓNG: Đã bắt thanh niên mặc áo xe ôm giật hơn 100 tờ vé số của người đàn ông tàn tật ở TPHCM

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ dừng xe máy, vờ hỏi mua vé số từ một người đàn ông bị tàn tật đang đi bán dạo rồi bất ngờ giật toàn bộ xấp vé số bỏ chạy. Nạn nhân do bị khuyết tật ở chân nên không thể đuổi theo.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 22/7, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm việc, lấy lời khai Nguyễn Triều T (24 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi giật khoảng 100 tờ vé số của người đàn ông tàn tật ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông bán vé số không đến cơ quan công an trình báo. Người thân của ông sau đó đã đăng tải clip lên mạng xã hội.

Nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ hỏi mua vé số của người đàn ông tàn tật đang đi bán dạo trên đường - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Tổ địa bàn Thủ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp công an phường Tăng Nhơn Phú truy xét, xác định được Nguyễn Triều T là nghi can có hành vi giật vé số nói trên.