Những điều không nên làm khi đi lễ chùa Rằm tháng Giêng

Việc đi chùa lễ Phật cốt ở thành tâm. Người xưa đi chùa lễ Phật là một lòng hướng Phật, mong muốn được sống theo những gì Đức Phật dạy bảo, nhờ đó mà đạt được sự thanh thản trong tâm hồn, đạt được cảnh giới giải thoát trong tâm hồn.

Đi lễ Phật chớ nên chỉ mong cầu thần Phật ban cho mình cái này cái kia mà cần phải thành tâm sám hối, ăn năn về những việc làm sai trái, về những tội lỗi mình đã gây ra, cầu xin cho bản thân có cơ hội được sửa sai, được làm lại cuộc đời, sống tốt đời đẹp đạo, hành thiện tích đức để tạo phúc muôn đời.

Không dâng lễ mặn

Ngày rằm tháng Giêng đi lễ chùa, gia chủ nhớ không nên sắm lễ mặn. Lễ mặn chỉ nên đặt ở nơi thờ tự Thánh, Mẫu hay Đức ông chứ không dân lên Đức Phật.

Lễ vật dâng cúng lên chư Phật không trọng ở mâm cao cỗ đầy, không cầnquá cầu kỳ. Lễ dâng Phật phải là lễ chay, không được dâng lễ mặn lên chùa, nhất là ở chính điện.

Không dâng cúng vàng mã, tiền thật lên ban thờ Phật

Người dân quan niệm “trần sao âm vậy” nên thường dâng cúng lễ vật có kèm cả vàng mã, tiền âm phủ và cả tiền thật. Tuy nhiên, giáo lý nhà Phật không hề ủng hộ chuyện đốt vàng mã gây tốn kém. Còn tiền thật thì có thể đặt ở hòm công đức ở chùa chứ không nhất thiết phải “rải” ở khắp các ban thờ.

Không cầu công danh và tài lộc

Khi đi chùa, hãy tập trung vào việc cầu nguyện cho bình an và sự may mắn cho gia đình và bản thân, thay vì cầu mong về công danh hay tài lộc. Phật giáo Việt quan niệm rằng Phật chỉ phù hộ, che chở bình an cho các gia đình, người dân chứ không phù hộ những điều khác.

Lựa chọn trang phục phù hợp

Trang phục lịch sự và kín đáo là điều cần thiết khi đi lễ chùa. Tránh mặc quần áo ngắn, váy cụt hay các loại áo mỏng manh. Hãy chọn những bộ trang phục gọn gàng và kính đáo để thể hiện sự tôn trọng với nơi thờ cúng.

Ảnh minh họa: Internet