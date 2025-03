Tại công an (xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), N.T.H khai nhận hành vi đánh đập vợ con như trong đoạn clip. H đi uống rượu về thấy con nhỏ không ăn cơm nên dùng cán chổi bằng inox đánh đập. Người vợ ôm con nhỏ tới can ngăn cũng bị H đánh tới tấp.