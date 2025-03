Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 26/3, Công an phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hai mẹ con bị vợ chồng hàng xóm xông vào nhà tấn công.

Chị Đoàn Thị Liên cho biết, cơ quan Công an phường Hải Cảng đã đến làm việc, lấy thông tin xác minh theo trình báo của chị về vụ việc trên.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời can ngăn. Chị Liên sau đó đã trích xuất clip từ camera an ninh và trình báo lên Công an phường Hải Cảng.

Công an làm rõ vụ người phụ nữ bị hai vợ chồng hàng xóm xông vào nhà đánh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, chị Liên cho hay, sau khi bị vợ chồng ông V tấn công, người chị bị trầy xước, đau nhức. Còn cháu T vì chứng kiến vụ việc nên tâm lý vô cùng hoảng loạn, sợ hãi.

"Nhiều năm trước, gia đình tôi và vợ chồng ông V có xảy ra mâu thuẫn nhưng tôi đã bỏ qua. Nhưng lần này, họ xông vào nhà hành hung thì không thể chấp nhận được. Sáng nay, ông V có qua nhà xin lỗi gia đình tôi nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng xử lý đến cùng, lấy lại công bằng cho mẹ con tôi", chị Liên bức xúc.

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh hành hung lan truyền trên mạng xã hội, dư luận vô cùng phẫn nộ trước hành vi hung hãn, bạo lực của cặp vợ chồng hàng xóm ngay tại nhà nạn nhân, nhất là khi có trẻ em chứng kiến. Nhiều người bày tỏ quan điểm cần xử lý nghiêm để răn đe, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự.

Liên quan đến nhiều thông tin cho rằng bà H là giáo viên đang công tác tại TP Quy Nhơn, lãnh đạo Phòng GDĐT TP Quy Nhơn cho biết, đã nhờ cơ quan công an xác minh thông tin trên.

"Sáng nay, tôi có nghe thông tin này, nhưng kiểm tra thì chưa rõ thực hư. Chúng tôi đã nhờ công an vào cuộc, mời người đăng tải thông tin này lên làm việc, vì nếu là tin đồn thất thiệt thì rất ảnh hưởng đến ngành", vị này nói