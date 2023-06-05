Nguyên nhân vụ hỏa hoạn thiêu rụi hơn 80% tài sản 2 xưởng sản xuất đồ nhựa ở Long An

Sáng 5/6, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đám cháy ở 2 xưởng chuyên sản xuất nhựa, đồ gia dụng kéo dài nhiều giờ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 21h ngày 4/6, người dân khu vực ấp 4, xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) phát hiện ngọn lửa bùng lên gây cháy lớn ở nhà kho và phân xưởng sản xuất của 2 doanh nghiệp (Công ty Diệp Tùng Linh và Công ty Trí Hùng Nam) chuyên sản xuất đồ nhựa gia dụng, hạt nhựa. Hiện trường vụ cháy xảy ra trong đêm 4/6 - Ảnh: Báo Dân trí Sau khi phát hiện vụ việc, xe chữa cháy khu công nghiệp huyện Đức Hòa đã có mặt để tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do vật liệu là hạt nhựa chất dễ cháy, ngọn lửa lan nhanh ra khu vực xung quanh, sau đó có thể cháy đến một số công ty lân cận.

Ngọn lửa bùng cháy bên trong xưởng sản xuất nhựa gia dụng của công ty - Ảnh: Báo Dân Việt Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đội chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn huyện Đức Hòa đã đến hiện trường phun nước để phòng chống cháy lan ra khu vực xung quanh. Đến hơn 24h, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy nhưng ngọn lửa vẫn còn âm ỉ bên trong kho và phân xưởng.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, xác minh thiệt hại ban đầu, trên 3.200m2 nhà xưởng của 2 công ty đã bị cháy rụi. Đồng thời, nhân viên của một công ty gần đó cho biết, 2 công ty này gần hồ nước nhưng lại không có máy bơm cấp nước và trụ bơm nước chữa cháy nên khi xe chữa cháy phun hết nước phải chạy sang nơi khác để hút nước. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy - Ảnh: Báo Long An Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tìm ra nguyên nhân và xác định thiệt hại về người, tài sản.

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