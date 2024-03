Bà vội hô hoán, nhiều người trong chợ tò mò liền chạy ra xem. Họ trấn an bà không phải lo lắng, đợi cơ quan chức năng đến làm việc. Một người bán thịt đã giúp bà trình báo Công an xã Tam Đồng.

Lo sợ một vụ lừa đảo, bà Lực gọi điện cho chồng và con từ Vĩnh Phúc xuống Mê Linh cùng xử lý sự việc.

Sau khi xác minh, Công an xã Tam Đồng đã hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục theo quy định, đồng thời trao trả số tiền trên cho ông S. - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, nhận tin báo, Trung tá Lê Duy Hòa, Trưởng Công an xã Tam Đồng, cùng các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại chợ Đình niêm phong túi nilon đựng số tiền trên. Công an xã mời người chứng kiến cùng kiểm đếm số tiền, xác định tổng 1,2 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng xác định số tiền trên là của ông Lê Đức S. (64 tuổi, người địa phương) có được do bán đất. Do tinh thần không tỉnh táo, con trai ông S. đã cầm túi tiền đi lang thang và làm rơi trong ô tô của bà Lực tại Chợ Đình.

Sau khi xác minh, Công an xã Tam Đồng đã hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục theo quy định, đồng thời trao trả số tiền trên cho ông S. Tại trụ sở công an, ông S. nói cảm ơn bà Lực, cho biết "mới bán miếng đất hôm 12/3 thì không may gặp sự cố".