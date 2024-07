Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giam Lê Văn Hoàng (SN 1994, ngụ tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cụ thể, ngày 17/2, sau một cuộc nhậu, Lê Văn Hoàng đến nhà cháu P. (13 tuổi) chơi. Lợi dụng không có người lớn ở nhà, Hoàng đưa cháu P. vào phòng ngủ, dùng vũ lực cưỡng ép, xâm hại bất chấp cháu kháng cự.