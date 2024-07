Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, ngày 18/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin, trong vòng một tuần qua, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị, cấp cứu cho 3 bệnh nhi ngộ độc chất tẩy rửa.

Trong đó, một trường hợp không may tử vong do không được cấp cứu kịp thời.Cụ thể, vào tối 17/7, bé Y.L (4 tuổi, trú xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum do uống nhầm chất tẩy rửa (chưa xác định được tên).