Nghẹn lòng: Nghe tin cháu gái bị điện giật chết trong nhà tắm, bà nội vì quá sốc nên tử vong theo

Đời sống 29/11/2017 16:21

Nghe tin cháu gái đang học lớp 7 đột ngột tử vong nghi do điện giật trong nhà tắm, bà nội cháu bị sốc nặng, thương cảm gào khóc và đau đớn ngất lịm. Không chịu đựng nỗi tình cảnh đau lòng, bà đã ngất xỉu rồi tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

Hôm nay (29/11), Công an thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi cháu gái và bà nội tử vong trong cùng một ngày.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ hôm qua (28/11), em C.X.M (13 tuổi) sống tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ bật nước nóng để tắm, theo Saostar. Thấy con ở lâu trong phòng tắm nên mẹ M. đã liên tục gọi con nhưng không thấy tiếng M. trả lời. Khi người mẹ mở cửa thì bàng hoàng phát hiện em đã tử vong, nằm bất động dưới nền nhà.

Nghẹn lòng: Nghe tin cháu gái bị điện giật chết trong nhà tắm, bà nội vì quá sốc nên tử vong theo - Ảnh 1
Gia đình đã lo tổ chức tang lễ cho hai bà cháu trong sáng 29/11 - Ảnh: Internet

Biết tin, bà nội M. sốc nặng, ngất xỉu. Người nhà đã đưa bà đi cấp cứu nhưng bà đã qua đời ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân tử vong của M. là do máy nước nóng rò rỉ điện.

Được biết, M. đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Kỳ Tân trên địa bàn. Sáng nay, chính quyền địa phương và gia đình đã lo hậu sự cho hai bà cháu theo phong tục địa phương. 

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