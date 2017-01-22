Nếu không muốn sang năm 'nghèo kiết xác' thì đừng dại bỏ những thứ này vào ví trong mùng Một

Đời sống 22/01/2017 05:31

Khi Tết đến, ai cũng mong chào đón mình phía trước là một năm đầy thành công và may mắn. Một trong những thứ ảnh hưởng không nhỏ đến tài vận của chúng ta đó chính là chiếc ví, do đó trong năm mới để gặp được nhiều may mắn về tài lộc thì bạn không nên bỏ những thứ này vào trong ví của mình.

Dưới đây là một số lưu ý về phong thủy khi sử dụng ví mà chúng ta nên biết để năm mới gặp thật nhiều may mắn, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Để hóa đơn trong ví

Nếu không muốn sang năm 'nghèo kiết xác' thì đừng dại bỏ những thứ này vào ví trong mùng Một - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một vài người trong chúng ta có thói quen cất giữ hóa đơn trong ví, nhưng đôi khi qua một khoảng thời gian dài chúng ta sẽ không còn nhớ nhiều đến những tờ hóa đơn đó. Chính điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài vận của gia chủ.

Theo quan niệm phong thủy thì những tờ hóa đơn tượng trưng cho sự mất mát về tiền bạc, nếu chúng ta cất giữ chúng trong ví sẽ khiến tài lộc bị tiêu hao, nhất là vào những ngày đầu năm. Nếu như bạn có những thói quen này thì nên bỏ dần để năm mới gặp nhiều may mắn về tiền bạc, không bị hao của một cách vô cớ.

Để quá nhiều ảnh người thân trong ví

Việc để ảnh của người thân trong ví không phải là điều xấu, thậm chí nó còn giúp gia đình thêm đằm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, ví là nơi cất giữ tiền bạc nên nếu bạn để quá nhiều ảnh gia đình trong đó sẽ khiến những dòng năng lượng liên quan đến tiền tài bị nhiễu loạn và phân tán khiến sức hút về tiền bạc, sự giàu có bị giảm sút. Do vậy, trong ví chỉ nên để 1 đến 2 ảnh của người thân là được.

Bỏ nhiều thứ linh tinh trong ví

Nếu không muốn sang năm 'nghèo kiết xác' thì đừng dại bỏ những thứ này vào ví trong mùng Một - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một thói quen xấu khác của chúng ta khiến tài vận đi xuống đó là hay bỏ những thứ linh tinh vào trong ví của mình như chìa khóa, quá nhiều loại giấy tờ khiến ví căng đầy. Đầu tiên, khi chiếc ví cứ luôn phải chứa nhiều thứ như vậy sẽ khiến nó rất mau hư. Tiếp theo, vì chiếc ví của bạn đã căng đầy vì những thứ không quan trọng nên nó không còn chỗ để chứa tiền, theo quan niệm phong thủy thì nó đồng nghĩa vớit? việc bạn đang xua đuổi Thần Tài của mình khiến tiền bạc luôn bị túng thiếu.

Trong năm mới, nếu muốn cải thiện tình hình tài chính thì bạn nên thay đổi thói quen này, nếu có thể hãy mua cho mình một chiếc túi nhỏ để chứ những vật dụng, giây tờ linh tinh.

Một vài lời khuyên khi sử dụng ví trong năm mới để gặp nhiều may mắn về tài lộc

Hãy để tiền ở tất cả các ngăn

Việc chỉ để tiền trong một ngăn của ví là hoàn toàn sai lầm, vì ví được xem là kho chứa tài sản của chúng ta, nên nếu bạn để tiền ở tất cả các ngăn tượng trưng cho việc kho tài sản của bạn sẽ không bao giờ bị thiếu hụt, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Chọn màu ví hợp với vận mệnh của mình

Nếu không muốn sang năm 'nghèo kiết xác' thì đừng dại bỏ những thứ này vào ví trong mùng Một - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm phong thủy, mỗi người chúng ta sẽ có mệnh tường ứng với một trong năm hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ. Do đó, khi chọn ví nên chọn màu sắc ví phù hợp với mệnh của mình để gặp được nhiều điều may mắn về tài lộc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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