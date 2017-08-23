Vào nhà trộm cắp tài sản, dùng dao đâm trọng thương công an xã nhưng sau đó kẻ gian lại làm điều không ai ngờ đến

Đời sống 23/08/2017 13:45

Sau khi trộm tài sản và bị công an xã phát hiện, nghi can dùng dao đâm trọng thương đối phương rồi làm điều khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Tình trạng kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản hiện nay không còn là việc hiếm có. Điều đáng quan tâm là thủ đoạn và cách thức thực hiện ngày càng trở nên manh động và trắng trợn.

Mới đây, vụ việc nam thanh niên vào nhà trộm cắp tài sản rồi đâm trọng thương công an xã đã khiến người dân tại ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vô cùng hoang mang. Hiện Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm trộm cắp tài sản và đâm trọng thương anh Trần Hoàng Nam, là công an viên Công an xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, sáng ngày 20/8/2017, sau khi quay về nhà riêng tại ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), anh Trần Hoàng Nam đã phát hiện nam thanh niên đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. 

Vào nhà trộm cắp tài sản, dùng dao đâm trọng thương công an xã nhưng sau đó kẻ gian lại làm điều không ai ngờ đến - Ảnh 1
Sau khi phát hiện có người đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, anh công an xã đã cố gắng khống chế nghi phạm - Ảnh: Internet

Khi anh Nam xông vào khống chế thì tên thanh niên kia vùng lên và phản ứng kịch liệt. Trong lúc giằng co, xô đẩy, nghi phạm trộm cắp tài sản đã dùng con dao trên tay đâm thẳng vào bụng đối phương. Hậu quả, nạn nhân bị thương nặng và mất khá nhiều máu. 

Vào nhà trộm cắp tài sản, dùng dao đâm trọng thương công an xã nhưng sau đó kẻ gian lại làm điều không ai ngờ đến - Ảnh 2
Nghi can phản ứng quyết liệt sau khi bị công an xã phát hiện và khống chế - Ảnh: Internet

Thấy anh Nam bị thương nặng và mất nhiều máu, nghi can đã dùng xe gắn máy chở nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành rồi bỏ trốn đến nay.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành truy bắt nghi can trộm cắp tài sản và đâm trọng thương công an xã.

Truy đuổi, bắt nóng 2 'hot girl' dàn cảnh sờ soạng, vuốt ve du khách nước ngoài mua dâm để trộm cắp tài sản

Truy đuổi, bắt nóng 2 'hot girl' dàn cảnh sờ soạng, vuốt ve du khách nước ngoài mua dâm để trộm cắp tài sản

Hai "người đẹp" chuyên dàn cảnh sờ soạng các nam du khách giữa trung tâm TP.HCM để trộm cắp tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm cắp tài sản đâm công an kẻ trộm đâm công an kẻ trộm đâm công an rồi đưa đi bệnh viện

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 16 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 16 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 16 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?