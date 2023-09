Sau khi trộm tài sản và bị công an xã phát hiện, nghi can dùng dao đâm trọng thương đối phương rồi làm điều khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Tình trạng kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản hiện nay không còn là việc hiếm có. Điều đáng quan tâm là thủ đoạn và cách thức thực hiện ngày càng trở nên manh động và trắng trợn.

Mới đây, vụ việc nam thanh niên vào nhà trộm cắp tài sản rồi đâm trọng thương công an xã đã khiến người dân tại ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vô cùng hoang mang. Hiện Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm trộm cắp tài sản và đâm trọng thương anh Trần Hoàng Nam, là công an viên Công an xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, sáng ngày 20/8/2017, sau khi quay về nhà riêng tại ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), anh Trần Hoàng Nam đã phát hiện nam thanh niên đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Khi anh Nam xông vào khống chế thì tên thanh niên kia vùng lên và phản ứng kịch liệt. Trong lúc giằng co, xô đẩy, nghi phạm trộm cắp tài sản đã dùng con dao trên tay đâm thẳng vào bụng đối phương. Hậu quả, nạn nhân bị thương nặng và mất khá nhiều máu.

Thấy anh Nam bị thương nặng và mất nhiều máu, nghi can đã dùng xe gắn máy chở nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành rồi bỏ trốn đến nay.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành truy bắt nghi can trộm cắp tài sản và đâm trọng thương công an xã.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-vao-nha-trom-cap-tai-san-dung-dao-dam-trong-thuong-cong-an-xa-roi-lam-dieu-khong-ai-ngo-den-229063.html