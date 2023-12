Nam A Bank có gì để là ngân hàng duy nhất được hose chấp thuận niêm yết trong năm 2023?

Năm 2023, Nam A Bank tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường chuyển đổi số thông qua việc phát triển ứng dụng công nghệ trong các hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ khác biệt, liền mạch, nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Nam A Bank tiếp tục phát triển Hệ sinh thái Ngân hàng số cũng như ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, đây là một trong những ngân hàng đầu tiên ứng dụng QR code vào việc thanh toán xuyên biên giới tại Thái Lan thông qua Open Banking và tiếp tục triển khai tại Campuchia, Lào, Trung Quốc trong thời gian tới.

Đồng thời, ngân hàng này đưa các ứng dụng công nghệ lên nền tảng đám mây (Cloud), ONEBANK, Robot OPBA vào hoạt động nhằm nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Việc đi đầu trong chuyển đổi số giúp số lượng khách hàng cá nhân của Nam A Bank tăng mạnh trong những năm gần đây. Đó cũng là lời giải cho bài toán mở rộng mạng lưới nhưng vẫn đảm bảo tiết giảm chi phí vận hành.

Trong đó, khối lượng và giá trị các giao dịch ngân hàng điện tử của Nam A Bank đã tăng lần lượt là 11,8 lần so với 2021. Đến tháng 11/2023 tăng 1,55 lần so với cuối năm 2022. Số lượng khách hàng active tăng trưởng gấp đôi so với 2022.

Với chiến lược “Nhân sự đỉnh cao, dẫn đầu công nghệ”, năm 2023, Nam A Bank tiếp tục được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận thông qua hàng loạt giải thưởng uy tín như: Giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam” - Vietnam Digital Awards 2023; Dynamic Bank 2023 và Outstanding Bank With Innovative Service 2023 của Napas; Open Banking Initiative of the Year 2023 - Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023, Đặc biệt, mới đây Nam A Bank được ghi nhận là ngân hàng dẫn đầu chỉ số Vietnam ICT Index 2022 do Bộ Thông tin truyền thông công bố; ông Nguyễn Vĩnh Tuyên - Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank nhận giải thưởng Lãnh đạo Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2023…

Liên tục gia tăng chất lượng tài sản

Với nỗ lực tăng trưởng về quy mô song hành cùng kiểm soát chất lượng tín dụng, Nam A Bank liên tục có bước tiến mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh, tăng vốn điều lệ, "phủ sóng" mạng lưới, gia tăng chất lượng tài sản nhằm đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng.

Nếu năm 2013, tổng tài sản Nam A Bank có hơn 28.000 tỉ đồng thì đến nay đạt gần 210.000 tỉ đồng, tăng gấp 7,5 lần, gia nhập top 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất toàn hệ thống.

Vốn điều lệ liên tục gia tăng, tháng 8/2023, Nam A Bank tăng từ mức gần 8.500 tỉ đồng lên hơn 10.500 tỉ đồng. Về hoạt động kinh doanh, Nam A Bank liên tục có những bước tăng trưởng ổn định, gia nhập nhóm ngân hàng có lợi nhuận nghìn tỉ.

Những bước phát triển nhanh, bền vững trong hoạt động kinh doanh đã góp phần giúp Nam A Bank thu hút đông đảo khách hàng. Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng, ngân hàng đã liên tục mở rộng mạng lưới từ thành thị đến nông thôn, từ điểm giao dịch truyền thống đến các điểm giao dịch số tự động.

So với những năm đầu mới thành lập chỉ một vài chi nhánh, phòng giao dịch, đến nay ngân hàng đã sở hữu gần 250 điểm kinh doanh trên toàn quốc (gần 150 điểm giao dịch truyền thống và 100 điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+).

Trong vài năm qua, đây là một trong số ít ngân hàng được NHNH chấp thuận mở rộng mạng lưới, minh chứng cho hoạt động ổn định, hiệu quả và bền vững của Nam A Bank trên thị trường.

Quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế

Xu thế toàn cầu hóa đặt ra nhiều cơ hội và thách thức trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là vấn đề quản trị rủi ro. Theo đó, các ngân hàng Việt đã không ngừng nâng cao hệ thống quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Nam A Bank triển khai Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS

Năm 2022, Nam A Bank là một trong bốn ngân hàng Việt đầu tiên hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Năm 2023, ngân hàng tiếp tục hoàn thành triển khai cấu phần rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ Basel II - FIRB và tiếp tục hoàn thành xây dựng các phương pháp luận, công cụ theo chuẩn mực Basel III - Reforms. Qua đó trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành các yêu cầu tiên tiến của Basel.

Song song đó, sau hơn 18 tháng nỗ lực triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, tháng 10-2023, Nam A Bank và Ernst & Young Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao giao phẩm dự án này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc tiên phong áp dụng chuẩn mực quản trị tài chính quốc tế.

Trong hoạt động nội bộ, Nam A Bank đã xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm, xây dựng và triển khai sổ tay quản lý rủi ro trên toàn hệ thống với các tiêu chí cụ thể nhằm chung tay ngăn ngừa sự cố. Đồng thời, liên tục dự báo tình hình kinh tế và rủi ro để đưa ra các kịch bản xử lý linh hoạt với những biến đổi của thị trường.

Với chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả, Nam A Bank đã được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng như Ngân hàng quản trị rủi ro tiêu biểu; Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam nhiều năm liên tiếp…