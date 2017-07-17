Sau khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ như không tin vào mắt mình khi lôi ra khỏi bụng chàng trai bút bi, bật lửa và nhiều dị vật khác.

Trưa 15/7, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận 1 ca cấp cứu. Bệnh nhân nam có biểu hiện chướng bụng, mê sảng và theo nhận định có khả năng sử dụng chất ma túy.

Sau khi tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ hoảng hồn khi phát hiện rất nhiều dị vật lạ trong dạ dày bệnh nhân, liền lập tức tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật khá khó khăn, đi từ ngạc nhiên đến kinh hoàng mỗi khi gắp được một món đồ từ dạ dày của nam thanh niên.

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