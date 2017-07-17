Mổ bụng thanh niên phê ma túy đá, bác sĩ hết hồn khi lôi ra... cả 'tiệm tạp hóa'

Đời sống 17/07/2017 10:31

Sau khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ như không tin vào mắt mình khi lôi ra khỏi bụng chàng trai bút bi, bật lửa và nhiều dị vật khác.

Trưa 15/7, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận 1 ca cấp cứu. Bệnh nhân nam có biểu hiện chướng bụng, mê sảng và theo nhận định có khả năng sử dụng chất ma túy.

Sau khi tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ hoảng hồn khi phát hiện rất nhiều dị vật lạ trong dạ dày bệnh nhân, liền lập tức tiến hành phẫu thuật.

Mổ bụng thanh niên phê ma túy đá, bác sĩ hết hồn khi lôi ra... cả 'tiệm tạp hóa' - Ảnh 1
Ảnh chụp X-quang cho thấy dạ dày bệnh nhân chứa rất nhiều dị vật lạ - Ảnh: Internet

Mổ bụng thanh niên phê ma túy đá, bác sĩ hết hồn khi lôi ra... cả 'tiệm tạp hóa' - Ảnh 2
Bác sĩ lấy từ bụng bệnh nhân bật lửa, lá khô, thìa nhựa và cả... túi ni lông - Ảnh: Internet

Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật khá khó khăn, đi từ ngạc nhiên đến kinh hoàng mỗi khi gắp được một món đồ từ dạ dày của nam thanh niên.

Mổ bụng thanh niên phê ma túy đá, bác sĩ hết hồn khi lôi ra... cả 'tiệm tạp hóa' - Ảnh 3
Trong cơn say ma túy, bệnh nhân nuốt cả túi ni lông - Ảnh: Internet

Mổ bụng thanh niên phê ma túy đá, bác sĩ hết hồn khi lôi ra... cả 'tiệm tạp hóa' - Ảnh 4
Thậm chí cả lò xo, bút bi - Ảnh: Internet

Mổ bụng thanh niên phê ma túy đá, bác sĩ hết hồn khi lôi ra... cả 'tiệm tạp hóa' - Ảnh 5
Các bác sĩ kinh hoàng khi gắp ra... cả "tiệm tạp hóa" trong bụng bệnh nhân - Ảnh: Internet

Mổ bụng thanh niên phê ma túy đá, bác sĩ hết hồn khi lôi ra... cả 'tiệm tạp hóa' - Ảnh 6
Không thể tin nổi nam thanh niên có thể nuốt được chừng này thứ vào bụng - Ảnh: Internet

Mổ bụng thanh niên phê ma túy đá, bác sĩ hết hồn khi lôi ra... cả 'tiệm tạp hóa' - Ảnh 7
Đây có lẽ là ca phẫu thuật có một không hai của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: Internet

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