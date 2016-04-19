Miễn phí cuộc gọi dưới 5 phút với gói MPNT của Mobifone

Đối với những khách hàng có nhu cầu gọi thoại thường xuyên và ở mức cao, việc tìm kiếm cho mình một gói khuyến mãi gọi nội mạng là điều vô cùng cần thiết để tiết kiệm chi phí. Nếu như bạn có những số liên lạc thân thiết thường xuyên tương tác mà lại cùng dùng chung mạng di động nữa thì đừng bỏ qua gói MPNT hấp dẫn này của Mobifone nhé.

Đây là gói cước gọi nội mạng miễn phí dưới 5 phút đến 2 số thuê bao đăng ký trong danh sách với số phút tối đa lên tới 500 phút/tháng. Gói cước này sẽ vô cùng phù hợp với các cặp đôi hoặc với những người trong gia đình đấy. Đặc biệt, bạn sẽ được đăng ký miễn phí gói MPNT này và không hề bị tính cước đâu nhé. Dichvumobile.vn sẽ giới thiệu ngay sau đâygói MPNT siêu tiện ích này để quý khách cùng tham khảo và đăng ký sử dụng nha.

Thông tin gói MPNT miễn phí cuộc gọi dưới 5 phút của Mobifone:

– Thời gian bắt đầu: Từ ngày 05/04/2016 (chưa có thời gian kết thúc).

– Phạmt? vi triển khai: Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long (KV9).

– Đối tượng tham gia: Các thuê bao trả trước lẫn trả sau nhận được tin nhắn mời tham gia gói khuyễn mãi từ chương trình.

Đăng ký gói MPNT ngay từ hôm nay để gọi thả ga không lo hết tiền quý khách nhé

– Trường hợp thuê bao không nhận được tin nhắn từ hệ thống do đã hủy nhận tin quảng cáo, khách hàng có thể soạn tin: KT DSKM gửi 999 hoặc gọi tổng đài 9090 để tra cứu xem thuê bao đang dùng có thể đăng ký gói cước này không nhé.

Cú pháp đăng ký gói MPNT của Mobifone:

– Khách hàng có nhu cầu gọi thoại nhiều đến vài số thuê bao cố định nên đăng ký gói MPNT Mobifone bằng cách soạn tin theo mẫu sau đây: Soạn: MPNT SĐT1 SĐT2 gửi 789.

– Trong đó, SĐT1 và SĐT2 là 2 số liên hệ thân thiết mà bạn thường xuyên gọi.

– Sau khi đăng ký thành công gói cước, thuê bao lập tức được hưởng ưu đãi miễn phí cuộc gọi dưới 5 phút đến 2 số thuê bao đã đăng ký. Điều đặc biệt là gói MNPNT Mobifone không hề tính cước phí đăng ký hay duy trì gói, khách hàng thuộc đối tượng đăng ký hãy yên tâm sử dụng cho đến khi nào chán thì thôi nhé.

Lưu ý:

– Gói cước chỉ miễn phí tối đa 500 phút/tháng trên tổng số các cuộc gọi.

– Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng gói, quý khách có thể hủy bằng cách soạn tin: HUY MPNT gửi 789 nhé. Chúc quý khách có những phút tán gẫu thật vui khi sử dụng gói cước của Mobifone.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mien-phi-cuoc-goi-duoi-5-phut-voi-goi-mpnt-cua-mobifone-82121.html