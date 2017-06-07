Mê hồn trận hàng nhái, hàng giả: Cách nhận biết ruốc giả siêu đơn giản

Đời sống 07/06/2017 22:14

Thông tin ruốc giả đang tràn lan khắp thị trường đã gây hoang mang và lo lắng cho rất nhiều người. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người tiêu dùng cần biết cách nhận biết ruốc kém chất lượng.

Các mặt hàng giả và kém chất lượng đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường, nhất là ruốc. Theo cơ quan chuyên môn, loại hàng hóa này được chủ làm yếu từ bã sắn dây hoặc có nguồn gốc từ các nguyên liệu ôi thiu, mất vệ sinh và xuất xứ không rõ ràng. 

Mê hồn trận hàng nhái, hàng giả: Cách nhận biết ruốc giả siêu đơn giản - Ảnh 1
Thông tin ruốc giả đang tràn lan khắp thị trường đã gây hoang mang và lo lắng cho rất nhiều người - Ảnh: Internet

BS Nguyễn Xuân Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP.HCM cho biết, thành phần chính của ruốc giả là làm từ bã sắn dây và chúng có thể bị nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến. Ngoài ra, người sản xuất tạo ra hương vị và mùi thơm cho loại ruốc này bằng các chất phụ gia như bột hương thịt lợn, phẩm màu… Chính vì thế, sử dụng thực phẩm này có thể gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, cản trở hấp thu chất dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, hàm lượng các chất bảo quản, hóa chất và phụ gia còn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, viêm đại tràng, dị ứng... Đặc biệt, trẻ nhỏ ăn phải rất dễ bị sặc vì sợi ruốc giả rất dai. 

Do đó, các bà nội trợ cần phải lưu ý để không mua phải các sản phẩm kém chất lượng bằng những cách nhận biết đơn giản sau đây.

1. Màu sắc

Trước khi chọn mua, chị em nên quan sát kỹ màu sắc của ruốc. Nếu là sản phẩm thật sẽ có màu vàng tự nhiên của thịt, khác với ruốc làm từ bã sắn dây thường có màu vàng nhạt và mùi không thơm.

Mê hồn trận hàng nhái, hàng giả: Cách nhận biết ruốc giả siêu đơn giản - Ảnh 2
Ruốc thật sẽ có màu vàng tự nhiên của thịt khác với ruốc làm từ bã sắn dây thường là màu vàng nhạt và mùi không thơm - Ảnh: Internet

2. Hình dạng

Sợi của ruốc thịt nhỏ, độ tơi vừa phải, trong khi sợi ruốc sắn dây không có độ tơi và to, tròn hơn. Do đó, chỉ cần nhìn qua hình dạng của sợi ruốc là bạn đã có thể phân biệt được hàng kém chất lượng.

3. Mùi vị

Khi ăn, mùi vị của ruốc cũng giúp nhận biết giữa ruốc thịt và ruốc làm từ bã sắn dây. So với các mặt hàng chất lượng (sẽ có mùi thơm, vị béo và ngọt đặc trưng của thịt) thì ruốc giả vị hơi chát hoặc ngọt lợ, màu sắc không tươi, bay mùi hóa chất.

4. Thử với nước

Các sợi ruốc được làm từ thịt lợn sẽ tự rời ra khi cho vào nước nhưng vẫn giữ màu vàng đặc trưng và lộ rõ sợi thịt. Ngược lại, ruốc giả đổi thành màu trắng của bã sắn dây và bị trương lên, mềm nhũn.

Do đó, chị em muốn kiểm tra thì nên thử cho vào nước hoặc dùng tay kéo căng sợi ruốc. Nếu là hàng giả, có thể cảm nhận được độ đàn hồi, thậm chí lúc bóp mạnh tay sẽ xuất hiện dòng nước trắng đục vì thành phần có bột mì hay sắn dây.

Mê hồn trận hàng nhái, hàng giả: Cách nhận biết ruốc giả siêu đơn giản - Ảnh 3
Ruốc giả thường có màu vàng nhạt hơn và không có độ tơi - Ảnh: Internet

5. Nhai thử

Nhai thử cũng là một cách để nhận biết hàng kém chất lượng. Ruốc thịt sẽ tan khi gặp nước bọt. Ngược lại, ruốc sắn dây nhai lâu sẽ thấy dai, bở và khó tan.

Hãy là người tiêu dùng sáng suốt để không bị nhầm lẫn và đảm bảo sức khỏe khi sử dụng, bạn nhé!

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