Khi xảy ra sự việc, V. nói với gia đình là bị té gãy răng. Sau khi kết thúc năm học, V. đòi về quê Đồng Nai học tiếp. Thấy con mong muốn, gia đình bỏ việc ở Bình Dương chuyển về Đồng Nai sinh sống.

Khoảng tháng 10/2024, thấy con luôn trong tình trạng lo sợ nên gia đình nghi ngờ. Kiểm tra điện thoại của con, gia đình phát hiện video cảnh con bị đánh và những tin nhắn đe dọa và sẽ tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực vào tháng 12 này.

Những tin nhắn chửi bới thô tục và đe dọa khiến em V rất sợ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo lời kể của chị P., con gái chị quen biết nhóm bạn này từ thời còn học cùng lớp. Do hiểu lầm rằng bé V. đã nói xấu một trong số họ, nhóm bạn này đã hẹn ra đánh. Mặc dù V. đã nhiều lần khẳng định mình vô tội, nhưng nhóm bạn vẫn tiếp tục hành hung. Thậm chí, nhóm này còn quay lại toàn bộ quá trình đánh và gửi cho V. để đe dọa.

Chị P. đã trình báo vụ việc với Công an phường Bình Nhâm, TP. Thuận An, nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, do một số lý do cá nhân, gia đình chưa thể đưa bé lên làm việc với cơ quan công an.