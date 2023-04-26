'Mây mưa' tại cơ sở massage Quốc Tế, nhiều cặp đôi bị bắt tại trận

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ mua bán dâm tại cơ sở massage Quốc Tế
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Theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng 23h20 ngày 21/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Quốc Tế. Qua đó, đã bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 4 phòng của cơ sở massage này.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã niêm phong một số dụng cụ, phương tiện, đồng thời đưa 8 đối tượng mua bán dâm và 11 người có mặt ở cơ sở massage này về cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo nguồn tin từ Pháp luật Plus, qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận hoạt động mua bán dâm trên do Trần Văn Lưng (SN 1999; hộ khẩu thường trú ở tỉnh Hậu Giang) điều hành và Võ Quốc Trung (SN 1990, ngụ TP Quy Nhơn) tham gia hỗ trợ quản lý. Tại các phòng phục vụ massage, khách hàng mua dâm với nhân viên của cơ sở massage Quốc Tế giá thỏa thuận 500 - 600 nghìn đồng/lượt.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.