Theo thông tin từ báo Dân Trí, khuya 18/12, Công an Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại địa chỉ 258 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bên trong có nhiều người mắc kẹt. Sau khoảng 40 phút, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy, đưa 7 người ra ngoài và phát hiện 11 người tử vong.

Trong đêm, Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan đã xác minh, xác định đối tượng gây án là C.V.H. (51 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội). Làm việc với công an, H. khai nhận do mâu thuẫn với nhân viên tại đây nên đã mua xăng về châm lửa đốt quán. Sau khi gây án, đối tượng tới Công an phường Cổ Nhuế 2 để đầu thú.