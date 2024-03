Trong lúc có dấu hiệu tái phát bệnh tâm thần, đối tượng Võ Hoàng Thiên Phú (40 tuổi) xuống bếp cầm dao chém vợ và mẹ nuôi nhiều nhát khiến hai nạn nhân bị trọng thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, trưa ngay 3/3, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đã bắt giữ và đưa đối tượng Võ Hoàng Thiên Phú (40 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) đến bệnh viện tâm thần Đồng Nai điều trị do có dấu hiệu bệnh cũ tái phát.

Đối tượng này trước đó đã có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm chém mẹ nuôi và vợ bị thương rất nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 2/3, Phú vào nhà bếp (ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông) cầm con dao đi đến nơi mẹ nuôi và vợ đang ngồi ở nhà trên. Bất ngờ, đối tượng đến gần vợ là chị N.T.B. (46 tuổi) và vung dao chém vào đầu, cổ chị B.

Đường dẫn vào khu dân cư xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong.

Khi chị B. ngã xuống nền gạch, Phú ngồi đè lên người vợ và chém liên tiếp vào hai tay, vùng cổ khiến bàn tay chị B. gần như bị đứt lìa.

Hoảng sợ, cụ H. (80 tuổi, mẹ nuôi, sống chung nhà) bỏ chạy thì bị Phú chặn lại chém nhiều nhát vào vai, vùng lưng và đầu... Bị thương nặng, cụ bà vẫn cố gắng chạy ra cổng cầu cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đến vây bắt, Phú bỏ vào phòng khóa cửa cố thủ. Hai nạn nhân được hàng xóm chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Phú sau đó bỏ chạy và bị người dân đuổi theo khống chế, bắt giao công an.

Theo người thân, Phú được bà H. xin về nuôi từ nhỏ, sống ở TPHCM. Cách nay 6 năm, bà H. về huyện Đức Hòa mua đất và xây nhà ở. Đối tượng Phú có tiền sử bị bệnh tâm thần. Sau khi điều trị khỏi bệnh, Phú đã xin đi làm công nhân và mới nghỉ việc 10 ngày do bệnh cũ tái phát.

Hiện sức khỏe bà B. nguy kịch, mẹ nuôi đã hồi phục. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nam sinh lớp 12 bị sinh viên đại học sát hại tại trạm xe buýt, thi thể có hơn 10 vết dao chém Các nhân chứng và báo cáo của cảnh sát cho biết kẻ tấn công, trang bị vũ khí sắc nhọn, đã gây ra hơn 10 vết chém cho nam sinh. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cú đánh vào cổ trong cuộc tấn công đã khiến nam sinh tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-an-bat-doi-tuong-phat-benh-tam-than-cam-dao-chem-vo-truy-sat-me-nuoi-nguy-kich-653858.html