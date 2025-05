Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Đức Thắng (SN 1986, HKTT tại khu Kinh Nguyên, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Giết người”. Thắng là đối tượng dùng dao tước đoạt mạng sống người vợ của mình, nguyên nhân bắt nguồn từ sự ghen tuông mù quáng.

Trước đó, ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhận thông tin của Công an thị trấn Cẩm Giang về vụ trọng án xảy ra tại phòng thư viện thuộc Trường tiểu học Cẩm Giang. Thông tin ban đầu xác định, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 cùng ngày, nạn nhân là chị Nguyễn Thùy Dương (SN 1986), cán bộ thư viện Trường Tiểu học Cẩm Giang. Chị Dương bị chồng là Lê Đức Thắng dùng dao gây thương tích nghiêm trọng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau khi gây án, đối tượng Thắng đã bị Công an thị trấn Cẩm Giang và các giáo viên nhà trường phối hợp bắt giữ.