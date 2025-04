Ngày 11/4, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, vào ngày 9.4, đơn vị đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lý Dào On.

Theo thông tin từ VOV, ngày 11/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Lý Dào On (sinh năm 1971, trú tại xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình) về hành vi Giết người.

Cụ thể, ngày 28/3, phòng CSHS Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an xã Mai Long về việc người dân phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực đồi Pan Chồ, thuộc xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình.

Nạn nhân được xác định là ông Lý Phụ Pảo (sinh năm 1970, trú tại xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình) là một thầy Mo (thầy cúng) người dân tộc Dao.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người, Phòng CSHS Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thành lập Ban chuyên án, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh và truy tìm thủ phạm.

Đối tượng On tại Cơ quan công an - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Lý Dào On, là người cùng xóm với nạn nhân. Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Dào On.

Tại cơ quan điều tra, Lý Dào On khai nhận, khoảng 15h ngày 26/3, khi đi đặt bẫy chuột tại đồi Pan Chồ, On nhìn thấy ông Pảo đang đi bộ theo đường mòn dẫn từ xóm Phiêng Pha, xã Mai Long đến xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình. Do có mâu thuẫn từ trước, Lý Dào On đã ra tay sát hại ông Pảo, sau đó dùng lá cây khô vùi thi thể của nạn nhân nhằm tránh bị phát hiện rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

