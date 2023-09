Thấy Đạt bị đuối nước, hai bé gái Trang và Nhung liền lao xuống giải cứu. Tuy nhiên, do đập quá sâu, Đạt (8 tuổi) và Trang (11 tuổi) đã tử vong.

Sáng nay 25/9/2017, lãnh đạo UBND xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã xác nhận thông tin hai em nhỏ tử vong do đuối nước xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là em Lê Quốc Đạt (8 tuổi) và em Nguyễn Lê Huyền Trang (11 tuổi), cùng trú tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Trước đó, chiều tối 24/9, Đạt, Trang và bé Nguyễn Lê Hồng Nhung (9 tuổi, em gái ruột của Trang) kéo nhau ra bên cạnh đập nước thủy lợi Kình Bật thuộc thôn 3, xã Cao Sơn chơi bóng.

Trong lúc chơi đùa, quả bóng bất ngờ lăn xuống đập nước. Thấy vậy, Đạt lội xuống vớt rồi chẳng may bị đuối nước. Nhung và Trang thấy vậy nhảy xuống ứng cứu, tuy nhiên do đập quá sâu nên cả 3 bé đều nguy kịch.

Phát hiện thấy tình huống nguy kịch của ba đứa trẻ, người dân tại khu vực đã hô hoán, lao xuống cứu 3 em nhỏ nhưng chỉ cứu được bé Hồng Nhung. Đạt đã tắt thở khi được đưa lên bờ còn Trang thì tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm vụ việc đáng tiếc này xảy ra, đập nước đang trong quá trình thi công sửa chữa, cộng thêm những ngày gần đây mưa nhiều khiến nước dâng cao. Bên cạnh đó, xung quanh đập không có rào chắn hay biển báo cấm trẻ em đến gần, theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM.

Gia cảnh của 2 nạn nhân đều thuộc diện khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đến thăm viếng, động viên gia đình những em nhỏ gặp tai nạn, qua đời.

Gửi con được bốn ngày, cha mẹ đau đớn nhận tin con trai hai tuổi đuối nước thương tâm dưới ao Vì bận nên hai vợ chồng gửi con hai tuổi cho một người trông trẻ thuê. Thế nhưng chỉ sau 4 ngày, bé bị ngã xuống ao rồi tử vong do đuối nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lao-xuong-dap-nuoc-cuu-nguoi-2-em-nho-chet-duoi-thuong-tam-236338.html