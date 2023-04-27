Lần đầu làm mẹ ở tuổi U50 sau gần 20 năm hiếm muộn, người phụ nữ nghẹn ngào sung sướng

Trải qua gần 20 năm chờ đợi, cuối cùng trái ngọt cũng đến với vợ chồng chị Y. và anh H. ở tuổi U50.

Theo nguồn tin từ VTC News, trải qua gần 20 năm chờ đợi, cuối cùng trái ngọt cũng đến với vợ chồng chị Y. và anh H. ở tuổi U50. Những ngày này, trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành TP.HCM, vợ chồng chị N.T.Y (50 tuổi) và anh N.V.H (51 tuổi) hạnh phúc thay nhau bế ẵm em bé hơn một tháng tuổi. Thỉnh thoảng bé gắt ngủ hay khát sữa lại khóc thét lại khiến ba mẹ luống cuống bởi lần đầu họ mới được làm cha mẹ. Đứa trẻ há miệng như chim non khi được mẹ ôm vào lòng nút từng giọt sữa ấm.

Nhìn con, tất cả những khó khăn, trắc trở suốt hành trình gần 20 năm chạy chữa hiếm muộn dần như biến mất, chỉ còn lại những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má của chị Y và anh H. Đứa bé được các y bác sĩ chăm sóc lúc chào đời - Ảnh: VTC News Bác sĩ Hồ Cao Cường, công tác tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) - người trực tiếp thực hiện làm IVF cho cặp vợ chồng lớn tuổi cho biết nhớ lúc thông báo kết quả có thai, vợ chồng chị Y òa khóc, giọt nước mắt hạnh phúc sau gần 20 năm đằng đẵng ngóng trông con.

Do mang thai ở độ tuổi đã khá cao nên chị Y cũng đối mặt với nhiều nguy cơ trong thai kỳ. Trong mấy tuần đầu tiên, qua siêu âm bác sĩ phát hiện có hình ảnh máu tụ dưới màng nuôi và cần tiến hành can thiệp gấp. Tuy nhiên nhờ xử lý kịp thời và điều trị tích cực đến tuần thứ 8 thì thai nhi hoàn toàn ổn định. Hiện tại em bé rất khỏe mạnh và đáng yêu - Ảnh: VTC News Bác sĩ Hồ Cao Cường, công tác tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) - người trực tiếp thực hiện làm IVF cho cặp vợ chồng lớn tuổi cho biết nhớ lúc thông báo kết quả có thai, vợ chồng chị Y òa khóc, giọt nước mắt hạnh phúc sau gần 20 năm đằng đẵng ngóng trông con. Một thành quả quá đỗi ngọt ngào và tuyệt vời của cả tập thể y bác sĩ IVF tại BV Hùng Vương lẫn hai vợ chồng cô Kiều, nhất là khi độ tuổi của cô đã chạm ngưỡng 50.

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