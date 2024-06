Kịp thời giải cứu 3 nữ sinh mắc kẹt trên núi Hòn Vượn tại Huế

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) cho biết vừa cứu hộ thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt tại núi Hòn Vượn, thuộc phường Hương Hồ, TP. Huế, do đi lạc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 14/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) cho biết vừa cứu hộ thành công 3 nạn nhân bị mắc kẹt tại núi Hòn Vượn, thuộc phường Hương Hồ, TP. Huế, do đi lạc.

9h30 sáng cùng ngày, Trung tâm thông tin 114 nhận tin báo có 3 khách du lịch nữ đi lạc trong khu vực núi Hòn Vượn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với công an phường Hương Hồ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Sau khoảng 4 giờ đồng hồ tổ chức ứng cứu, đến khoảng 14h chiều, tổ công tác đã tìm thấy và đưa thành công 3 người đi lạc ra khỏi rừng. Các nạn nhân trong tình trạng sức khỏe và tinh thần bình thường.

3 nạn nhân bị mắc kẹt tại núi Hòn Vượn đều là nữ sinh viên, hiện học tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Họ đến khu vực núi này để đi bộ trải nghiệm, nhưng không may bị lạc đường khi trên đường quay về.

Lực lượng công an cứu hộ thành công 3 sinh đi lạc, mắc kẹt trên núi Hòn Vượn - Ảnh: VTC News

Trường hợp tương tự, theo thông tin từ VTC News, cách đây gần 6 tháng, hai du khách dã ngoại trên núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị mắc kẹt trong đêm tối do kiệt sức cũng may mắn được lực lượng công an cứu giúp.

Cụ thể, lúc 22h50 ngày 20/1, hai du khách leo núi Cô Tiên dã ngoại bị mắc kẹt, không thể xuống núi do kiệt sức. Ngay lập tức, đội cứu nạn gồm 6 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương lên xe chuyên dụng đến phường Vĩnh Hòa phối hợp với công an, dân quân địa phương xác định vị trí du khách mắc kẹt, triển khai phương án cứu nạn.

Mặc dù đêm tối, địa hình núi cao hiểm trở nhưng cuộc giải cứu được triển khai khẩn trương, quyết tâm rút ngắn thời gian vì các nạn nhân kiệt sức.

Đến 1h30 sáng 21/1, đội cứu nạn tiếp cận thành công 2 du khách là Nguyễn Tấn Viễn và Huỳnh Văn Tú Anh (đến từ TP.HCM) và đưa xuống núi an toàn.

