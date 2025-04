Ngoài việc này, vấn đề nhiều người quan tâm là chuyện trước đó công an làm việc với một thiếu niên 15 tuổi ở thị trấn Hà Lam livestream trên TikTok ngày 3-4 không đúng sự thật về vụ việc, họ đặt câu hỏi liệu người này có bị xử phạt không?

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na (44 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để điều tra hành vi giết người, đây là nghi phạm giết con ruột của mình để trục lợi bảo hiểm.

Trước đó ngày 3/4, rà soát thông tin sai sự thật trên mạng, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh phát hiện N.B.H. (nam, 15 tuổi, trú thị trấn Hà Lam) livestream trên trang TikTok @bh_15062010.

Rồi bả cờ bạc hết tiền cái bả về định hạ sát đứa con thứ 3 để bả lấy tiền bảo hiểm 3 tỉ mấy, tôi chỉ nghe như vậy thôi nha, không thành nên nó báo công an...".

Theo Công an tỉnh, vụ việc liên quan đến cái chết của hai người con ruột trong một gia đình tại thị trấn Hà Lam đang được Công an tỉnh điều tra, chưa có thông báo chính thức, nên xét thấy hành vi livestream phát ngôn về vụ việc là không đúng sự thật.

Phòng PA05 phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam mời H. lên làm việc. H. thừa nhận là người đầu tiên livestream, phát tán thông tin trên, do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong người dân, tác động ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự.

Qua làm việc, được cơ quan công an phân tích, H. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự nguyện gỡ bỏ ngay lập tức những tin bài vi phạm.

Theo thông tin Tuổi Trẻ Online, lực lượng Phòng PA05 chỉ mời người này làm việc, nhắc nhở, răn đe, giáo dục chứ không xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu thiếu niên này gỡ bỏ thông tin livestream không đúng trên TikTok.

Thời điểm ấy cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, chưa có kết luận, chưa có quyết định khởi tố chính thức mà livestream với những nội dung như vậy sẽ gây hoang mang dư luận, tình hình an ninh trật tự.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 6/4, lực lượng công an đã đưa bị can Tô Thị Ty Na (SN 1981) đến căn nhà tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam, (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để dựng lại hiện trường vụ án mẹ sát hại con ruột để trục lợi bảo hiểm.

Lực lượng chức năng đã rào chắn khu vực dẫn vào nhà nơi đối tượng Na và các con ở, để bảo vệ, giữ an ninh trật tự, đảm bảo tốt các điều kiện để điều tra vụ án.

Bên phía ngoài đường, hàng ngàn người dân ở thị trấn Hà Lam tập trung xem, bàn tán xôn xao. Đến 21h30 cùng ngày, việc thực nghiệm hiện trường vẫn đang được tiếp tục.

Được biết, Ty Na lấy chồng sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Năm 2019, chồng bị can qua đời do bệnh hiểm nghèo. Năm 2021 con trai út (SN 2019) mất và đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng qua đời. Cả 2 cháu bé này cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước. Sau khi 2 con trai chết, người phụ nữ này đã nhận tiền bảo hiểm hơn 4 tỷ đồng.