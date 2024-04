Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết người chồng tẩm xăng đốt vợ đang mang bầu tại huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đang bị điều tra về tội giết người.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 22/1/2023, chị O (22 tuổi, ngụ xã Ea Tân, huyện Krông Năng) đến nói chuyện với chồng là Trần Nam Thanh (23 tuổi) và xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau đó, Thanh đứng dậy, rút xăng từ xe máy ra can nhựa và đổ lên người vợ. Khi chị O bỏ chạy, Thanh đuổi theo, tiếp tục hất xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Khi lửa cháy lên người, chị O chạy lại chỗ bể nước, Thanh cũng chạy theo lấy bình nước, xả vòi nước đổ lên người vợ để dập lửa.

Sau đó, chị O được đưa đến đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị O đã mang bầu (con thứ hai) được tám tháng.

Chị O. bị chồng dùng xăng đốt khi đang mang bầu tháng thứ 8 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, cơ quan công an, vụ việc trên khiến chị O bị bỏng nặng ở các vị trí chân, cổ, mặt, tai, chiếm diện tích 23% cơ thể, với tỉ lệ thương tích là 27%. Sau khi điều tra, Công an huyện Krông Năng chuyển hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 24/4, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk cho biết, đã tiếp nhận vụ án hình sự Giết người, xảy ra tại xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Tình hình hiện tại của bé gái 12 tuổi sinh con: Tâm lý thất thường, bố tạm nghỉ việc, ở cạnh con gái 24/24 để chăm sóc Vụ án bé Đ.T.N.L 12 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội bị xâm hại, dẫn đến sinh con gây chấn động dư luận đã có quyết định khởi tố để điều tra. Lực lượng chức năng cũng có biện pháp ngăn chặn, cấm nghi phạm đi khỏi nơi cư trú. Mẫu ADN của con trai bé L. cũng đã được thu thập.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ieu-tra-toi-giet-nguoi-trong-vu-chong-tam-xang-thieu-song-vo-bau-8-thang-669613.html