Điểm tên loạt sữa giả trong kho chứa gần 12.000 lon sữa bột không rõ nguồn gốc ở Long An

Theo tohong tin từ báo Tuổi Trẻ, Quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh Long An phát hiện, thu giữ gần 25 tấn sữa bột (12.000 lon) với nhiều nhãn hiệu khác nhau, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan quản lý thị trường cho biết ngày 23/5, Đội Quản lý thị trường cơ động, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp với PC03, Công an tỉnh và Công an xã Tân Lân kiểm tra một căn nhà không số tại ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, huyện Cần Đước.