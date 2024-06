UBND xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình huy động hơn 100 người nỗ lực tìm kiếm một phụ nữ trên địa bàn bị mất tích khi vào rừng lấy măng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 3/6, lãnh đạo UBND xã Tân Minh, huyện Đà Bắc xác nhận, một người phụ nữ trên địa bàn xã vừa bị mất tích khi đi hái măng trong rừng.

Cụ thể, ngày 2/6, chị Triệu Thị C. (sinh năm 1984, trú tại xóm Ênh, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc) vào rừng để hái măng. Như mọi khi, đến khoảng 9 - 10h cùng ngày, chị C. sẽ về. Nhưng đến khoảng 19h cùng ngày, gia đình không thấy chị C. trở về nên báo cáo lên chính quyền xã.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Tân Minh đã huy động lực lượng vào rừng tìm kiếm chị C.

Hơn 100 người được huy động tìm người phụ nữ mất tích trong rừng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, UBND Tân Minh tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm. Hơn 100 người gồm các lực lượng như công an, dân quân, người dân, cán bộ thôn xóm... đã chia nhau vào rừng tìm kiếm. Đồng thời, UBND xã cũng đã báo cáo UBND huyện Đà Bắc nhờ hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Quách Phúc Khang, Chủ tịch UBND xã Tân Minh cho biết, khoảng 13h20 hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy chị C., tại khu vực rừng núi, giáp với tỉnh Phú Thọ.

"Chị C. đi lấy măng, bị mất phương hướng, đi lạc sang khu rừng của tỉnh Phú Thọ. Thời điểm lực lượng tìm kiếm phát hiện, chị C. đang nằm một chỗ vì đói và kiệt sức. Hiện chị C. đã được đưa về nhà an toàn", ông Khang nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Tân Minh, gia đình chị C. thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

