Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2023

Trực tiếp dẫn đoàn dự thi trong 12 ngày, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa chia sẻ, kỳ thi IOAA năm 2023 có 53 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 300 thí sinh tham dự.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, sáng 22/8, TS Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cùng đông đảo thầy cô, phụ huynh đã chào đón đoàn học sinh Hà Nội trở về từ Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ 16 năm 2023.

Các thành viên đội tuyển phải làm 4 bài thi gồm: Bài thi lý thuyết; Bài thi xử lý số liệu; Bài thi thực hành quan sát bầu trời và Bài thi trong nhà chiếu hình với rất nhiều thay đổi từ nội dung đến cấu trúc đề thi.

Theo đó, năm nay các đội mạnh trên thế giới như Anh, Mỹ, Iran đều có mặt trong cuộc thi lần này. Học sinh toàn đoàn đã có 4 ngày liên tiếp dự thi với mỗi bài thi trong 5 tiếng liên tục. Có những ngày thầy trò phải làm việc tới 16 tiếng để hoàn thành tốt nhất bài thi.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa làm trưởng đoàn dự thi Olympic Thiên văn quốc tế - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Để đáp ứng cho Kỳ thi IOAA 16, tổ Vật lý Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam và các chuyên gia vật lý thiên văn đã sớm chuẩn bị kiến thức cho các học sinh với các tư liệu, giáo trình kỹ lưỡng nhất, tiên tiến nhất.

Rất nhiều khó khăn đến với đội tuyển trong quá trình chuẩn bị và tham dự kỳ thi từ việc đảm bảo sức khỏe khi ôn tập, khắc phục khó khăn về thời tiết trong các bài thực hành đến việc thích ứng với sự đổi mới trong đề thi, các thành viên đội tuyển với 2/5 thành viên là học sinh lớp 11, các học sinh Hà Nội vẫn tự tin chinh phục 4 huy chương gồm 2 Huy chương Bạc thuộc về 2 em học sinh lớp 12 là Phạm Thế Minh và Trần Thái Vũ; 2 Huy chương Đồng thuộc về 2 em học sinh lớp 11 là Nguyễn Bá Linh và Nguyễn Ngọc Phương Anh.

Phạm Thế Minh, học sinh lớp 12 Lý 1 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam cho biết các em đã có thêm nhiều bạn bè sau 12 ngày tham dự kỳ thi - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Các học sinh đã làm nên chiến thắng đều tới từ các lớp chuyên Lý trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Chúc mừng thành tích của thầy và trò, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh, đây là kết quả mà Sở đánh giá rất cao với sự nỗ lực lớn của thầy cô và đội tuyển.

"Hy vọng đây là kết quả đáng nhớ để các em có động lực tiếp tục phấn đấu sau này. Hà Nội rất quan tâm tới việc đào tạo những công dân toàn cầu. Các cuộc thi này vừa góp phần thực hiện mục tiêu này đồng thời đem lại vinh quang cho đất nước" - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết với báo An ninh Thủ đô.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế (IOAA) là một trong 12 Kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế thường niên uy tín nhất thế giới được điều hành bởi một Ủy ban quốc tế với các thành viên là những nhà khoa học hàng đầu về Thiên văn và Vật lý thiên văn trên thế giới. IOAA đầu tiên được tổ chức ở Thái Lan vào năm 2007.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cùng thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đón đội tuyển tại sân bay - Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại Kỳ thi IOAA lần thứ 10 năm 2016 tại Ấn Độ, năm đầu tiên tham dự, đội tuyển Hà Nội đại diện cho đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích 1 Huy chương Bạc và 4 giải Khuyến khích. Với thành tích này, Bộ GD&ĐT tin tưởng giao cho Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng đội tuyển đại diện cho Đội tuyển Việt Nam tham dự các Kỳ thi IOAA tiếp theo.

Tại các Kỳ thi IOAA lần thứ 11 năm 2017 tại Thái Lan, lần thứ 12 năm 2018 tại Trung Quốc, lần thứ 13 năm 2019 tại Hungary, lần thứ 14 tại Colombia, lần thứ 15 tại Georgia, Đội Việt Nam do học sinh Hà Nội đại diện tham dự đều xuất sắc dành được các huy chương Vàng, Bạc, Đồng.

Tất cả thành viên đội tuyển được nhận Bằng khen của Sở GD&ĐT - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đặc biệt có học sinh Nguyễn Mạnh Quân đã xuất sắc vượt lên giành Huy chương Vàng với số điểm cao nhất chung cuộc tại Kỳ thi IOAA 2019 được các giáo sư Vật lý thiên văn trên thế giới nhắc tên khi gặp lại đội Việt Nam.

Kỳ thi IOAA lần thứ 16 năm 2023 tổ chức tại Ba Lan, quê hương của nhà bác học Nicolas Copernic, nhà Thiên văn học - cha đẻ của Thuyết Nhật tâm được coi là giả thuyết quan trọng nhất trong lịch sử Thiên văn thế giới. Kỳ thi được tổ chức từ ngày 10/8 đến 20/8/2023 với sự tham dự của 261 thí sinh của 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, đông nhất từ trước tới nay.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, để đáp ứng cho Kỳ thi IOAA 16, tổ Vật lý Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và các chuyên gia vật lý thiên văn sớm chuẩn bị kiến thức cho các học sinh với các tư liệu, giáo trình kỹ lưỡng, tiên tiến nhất để dự thi.