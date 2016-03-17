"Hô biến" phòng ngủ cũ kỹ trở nên hiện đại và sang chảnh tức thì bằng các bí quyết đơn giản

Vài bí quyết dưới đây sẽ giúp ích cho bạn trong vấn đề này.

Ngày nay, xu hướng thiết kế phòng ngủ hiện đại được nhiều hộ gia đình ưa chuộng bởi nét sang trọng và sành điệu mà nó mang lại. Khi bố trí các vật dụng nội thất trong phòng ngủ hiện đại, cần phối hợp hài hòa giữa màu sắc, ánh sáng, họa tiết hoa văn... sao cho phù hợp với tổng thể chung của căn phòng.

• Màu sắc

Ấn tượng đầu tiên khi bạn vào phòng ngủ chính là màu sắc bắt mắt của nó. Do đó, nếu bạn muốn phòng ngủ của mình trông hiện đại thì nên chọn tông màu phù hợp để trang trí. Xu hướng trang trí phòng ngủ mới nhất hiện nay là dùng màu đơn sắc với nhiều tông màu đậm nhạt khác nhau, như vậy sẽ tạo ấn tượng và ấm áp cho căn phòng.

Một số màu sắc thông dụng mà bạn nên chọn cho phòng ngủ hiện đại là nâu và tím. Trong trường hợp bạn muốn phòng ngủ của mình vừa hiện đại, sang chảnh, vừa pha chút cổ điển thì màu trắng và đen là sự lựa chọn hoàn hảo.

Ảnh: flickr.com

• Nội thất

Đơn giản và thanh lịch là yếu tố quan trọng để tạo nên phong cách hiện đại cho một phòng ngủ. Vì vậy, bạn nên chọn đồ nội thất có chất liệu gỗ sậm màu hoặc màu sơn đen để tăng thêm nét tinh tế và sang trọng cho phòng ngủ.

Bên cạnh đó, bạn nên tránh dùng các mẫu nội thất có đường cong phức tạp để trang trí phòng ngủ, thay vào đó là nên sử dụng các mẫu thiết kế thẳng, đơn giản, gọn gàng là tốt nhất.

Hơn nữa, bạn cũng không nên để quá nhiều đồ nội thất trong phòng vì sẽ gây rối mắt hơn.

Ngoài ra, các chuyên gia thiết kế kế còn khuyến cáo bạn nên chọn các loại giường thấp đặt trong phòng ngủ vì nó là sự lựa chọn phù hợp nhất với xu thế hiện đại.

Ảnh: flickr.com

• Ánh sáng

Ánh sáng đóng vai trò rất quan trọng trongt? việc tạo phong cách cho một phòng ngủ hiện đại. Nó giúp phòng ngủ trông sinh động, quyến rũ và sắc nét hơn.

Thay vì chọn các loại đèn dài đơn điệu và khá nhàm chán, bạn nên chọn các loại đèn đơn với màu sắc bắt mắt. Trong trường hợp nhà bạn có trần giả, nên lắp nhiều đèn xung quanh phòng để giúp căn phòng tươi sáng hơn.

Các chuyên gia thiết kế còn cho biết, một căn phòng hiện đại lúc nào cũng phải có đèn điện màu nên bạn nhớ bổ sung thêm vài chiếc để phòng ngủ lung linh hơn.

Ảnh: flickr.com

• Phụ kiện trang trí

Theo các chuyên gia thiết kế, một phòng ngủ hiện đại sẽ không chứa quá nhiều vật dụng trang trí trong phòng. Vì vậy, bạn chỉ cần đặt thêm vài món trang trí đơn giản ở các vị trí phù hợp là đã tạo được điểm nhấn cho căn phòng.

Ví dụ, bạn có thể trang trí phòng ngủ với duy nhất lọ hoa thủy tinh đầy màu sắc, hoặc treo vài bức tranh nghệ thuật trên tường. Đối với drap trải giường, bạn có thể chọn các loại vải có họa tiết hình học như hình vuông, tròn , ôvan... sẽ tăng thêm sự sang trọng cho phòng ngủ hiện đại.

Ảnh: flickr.com