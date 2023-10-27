Lee Jung-min, đại diện các gia đình tang quyến cho biết tại buổi lễ khánh thành cột mốc tưởng niệm trên đường phố: “Đây là nơi tưởng nhớ những người đã trở thành ngôi sao trên bầu trời trong một con hẻm giữa Seoul khi tận hưởng cuộc sống thường ngày vào đêm 29/10/2022”.

Theo báo Nhà báo & Công luận dẫn nguồn từ CNN, địa điểm xảy ra vụ thảm sát, hiện được trang trí bằng hàng trăm tờ giấy ghi đầy những thông điệp đau buồn và tưởng nhớ các nạn nhân, đã được chỉ định là 'Hẻm tưởng niệm ngày 29 tháng 10'.

Lee, người đã mất cô con gái 28 tuổi của mình trong đám đông, nói rằng gia đình các nạn nhân vẫn đang tìm kiếm câu trả lời kể từ thảm họa.

Ông nói thêm: “Đây cũng là nơi cam kết an toàn để những chuyện tương tự không xảy ra nữa trong tương lai”.

Lee cùng khoảng 100 người thân của tang quyến và các nhà hoạt động đang thúc đẩy việc thông qua luật yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về những gì đã xảy ra và ai là người chịu trách nhiệm cho vụ xô đẩy chết người.

Bất chấp một cuộc điều tra chính thức và các quan chức địa phương đang tiến hành truy tố, vẫn chưa có ai bị kết án.

Lee nói: “Chỉ bằng cách nâng cao nhận thức thông qua một cuộc điều tra rõ ràng về sự thật và trừng phạt những người thực sự chịu trách nhiệm, mọi người mới có thể sống cuộc sống hàng ngày của mình một cách an toàn”.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân của vụ giẫm đạp kinh hoàng - Ảnh: TTXVN

Chính quyền địa phương năm nay đã cấm tổ chức tiệc Halloween ở một số khu tiệc tùng nổi tiếng, trong khi nhiều cửa hàng và quán bar quyết định không tổ chức khuyến mại hoặc trang trí cho ngày lễ.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam dẫn nguồn từ Koreatimes, Pinnacle TheHustler, chủ sở hữu quán bar Lit Lounge ở Itaewon, đã quyết định không tổ chức bất kỳ sự kiện nào cho Halloween năm nay. Ông nói: "Xét đến việc 159 gia đình đã mất đi một thành viên, chúng tôi khuyên bạn không nên tham gia các hoạt động trong lễ hội Halloween năm nay. Đây là gánh nặng đối với tất cả những người liên quan, bao gồm cả các chủ doanh nghiệp Itaewon".

Khung cảnh đáng sợ, ám ảnh của đêm Halloween năm 2022 - Ảnh: VnExpress

Pinnacle đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn khi quán bar của ông mở cửa vào đúng dịp Halloween định mệnh đó.

Ông nói: "Sự lựa chọn thời điểm trùng hợp bất ngờ của chúng tôi đã đưa chúng tôi vào con đường khó khăn mà chúng tôi đã phải chịu đựng suốt 1 năm qua. Chúng tôi sẽ không tổ chức bất kỳ sự kiện Halloween nào để tưởng nhớ những người đã mất, nhưng chúng tôi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật đầu tiên để bày tỏ sự kính trọng và biết ơn những người đã hỗ trợ và giúp chúng tôi duy trì hoạt động của quán".