Chiếc xe container mang biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ ngã 3 Tân Vạn đi quốc lộ 1K. Người điều khiển chiếc xe này là anh S. (35 tuổi, quê Thanh Hoá).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 17/1, Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, đang làm rõ nguyên nhân vụ TNGT giữa xe container và xe máy làm 2 người tử vong.

Gần 6h sáng cùng ngày, nam tài xế Lê Hồng S (35 tuổi, quê Thanh Hoá) điều khiển xe container BS: 61LD-060.23 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ ngã 3 Tân Vạn đi quốc lộ 1K.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khi đến đường dẫn vào kho 6 của công ty TBS (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An), tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy BS: 95F2-4498 chạy cùng chiều.

Tai nạn làm anh Nguyễn Văn M (37 tuổi) và anh Phạm Tiến L (33 tuổi, cùng quê Long Mỹ, Hậu Giang) cùng chiếc xe máy bị container cuốn vào gầm. Hậu quả, anh M bị cán tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt dưới bánh xe. Còn anh L được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Chiếc xe máy bị cán nát vụn.

Hiện trường được khám nghiệm xong, thi thể nạn nhân được chuyển về bệnh viện - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, nhận tin báo, Công an TP Dĩ An và Phòng CSGT và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thượng tá Đàm Bảo Quân - Trưởng Công an TP Dĩ An trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường.

Hai nạn nhân là bà con, cùng làm bốc vác trong khu công nghiệp Visip, đang trên đường đi làm thì gặp nạn. Công an sau đó đã huy động xe cẩu tới nâng bánh container mới có thể đưa thi thể anh M ra ngoài.

Tới gần 10 giờ trưa, hiện trường được khám nghiệm xong, thi thể nạn nhân được chuyển về bệnh viện.

