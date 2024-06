Công an viên Võ Toán kể: "Thấy hai cháu còn thoi thóp, tôi vội gọi 115. Nhưng thấy hai cháu chảy máu quá nhiều, bà con gọi ngay cho người cháu trong làng có ô tô đến chở đi. Chính tôi đã bế cháu Y. ra xe. Lúc đó, tôi chỉ cầu mong phép màu cứu hai cháu".

Hai cháu bé hiện đang được điều trị ở bệnh viện - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau nhiều giờ mổ, tình trạng sức khỏe hai cháu đã ổn dần, tiến triển đúng dự liệu. Những bác sĩ có chuyên môn cao nhất tham gia ca mổ cũng nói rằng may mắn là phát hiện và đưa hai cháu đến bệnh viện kịp thời, nếu không sẽ chẳng thể cứu được.

Trưa 20/6, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ghé căn nhà nơi thảm kịch xảy ra để thắp cho cha mẹ hai cháu nén hương sẻ chia. Trong cuộc nói chuyện, ông Phạm Văn Nhi (69 tuổi, ông ngoại cháu Y. và N.) liên tục nhắm nghiền mắt, nỗi đau ập xuống quá bất ngờ với gia đình con mình.

Ông Nhi kể chiều 17/6, chị Ph. còn chở hai cháu về nhà ông bà ngoại chơi. Vậy mà sáng hôm sau con gái và con rể vĩnh viễn không còn trên cõi đời, hai cháu của ông thành trẻ mồ côi và đang phải chịu đớn đau trong bệnh viện.

"Nhà chẳng khá giả gì, vợ chồng con P. cố làm lụng nuôi con, giờ thì còn gì nữa đâu. Mới khi tối tôi lên thăm cháu, nó hỏi ba mẹ đâu, tôi chừng này tuổi mà chẳng biết trả lời đứa cháu 6 tuổi thế nào cho phải. Thiệt đứt từng khúc ruột!", ông Nhi đau khổ nói.

Bà Nguyễn Thị Nhạn (69 tuổi, bà ngoại) cố bước ra nói chuyện. Nhưng khi đi ngang qua hai quan tài để giữa nhà, bà đã khóc giàn giụa rồi ngất xỉu, người nhà lại phải ôm vào bên trong.

Nghi phạm sát hại cả gia đình cháu để báo thù - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, theo thông tin từ báo Giao Thông, vào khoảng 6h sáng ngày 19/6, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khi một gia đình bị sát hại dã man làm vợ chồng anh L.H.T., 50 tuổi và chị L.T.P, 42 tuổi tử vong. Hai con anh Tài là L.H.N.Y (6 tuổi) và cháu L.H.C.N. (4 tuổi) bị đâm nhiều vết thương tích trên cơ thể.

Tại cơ quan công an, ngoài khai giết vợ chồng anh T. để báo thù thì nghi phạm Lê Đình Thiết còn thừa nhận, trước đó giữa y và cha anh T. có mâu thuẫn do tranh chấp đất đai do ông bà để lại. Do sự việc kéo dài và hai bên không giải quyết được, trong khi y ở tận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên mâu thuẫn ngày càng lớn.

Hàng chục năm qua, cha anh T. làm nhà sinh sống trên mảnh đất này. Cách đây 3 năm mẹ anh T. qua đời, năm 2023 cha anh T. cũng đã mất. Mối thù về mảnh đất được Thiết chuyển từ đời cha sang đời con. Cứ thế, hung thủ nung nấu ý định giết chết vợ chồng anh T. và tìm cách ra tay sát hại.

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng và người dân tiếp cận hiện trường đưa hai cháu nhỏ con anh T. đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Đồng thời, vây bắt hung thủ khi y đang lẩn trốn trong vườn nhà anh T..

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật.