Theo thông tin từ VTC News : Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân đang điều tra xác minh vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên đi xe máy SH thiệt mạng.

Khi anh Đ. đi đến khoảng ngang số nhà 60 Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân thì gặp tai nạn và tử vong tại hiện trường.

Quá trình rà soát, công an xác định tại khu vực hiện trường không có camera ghi nhận. Công an quận Thanh Xuân đề nghị ai chứng kiến hoặc có camera hành trình ghi nhận được vụ tai nạn trên phối hợp cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân để phục vụ điều tra.