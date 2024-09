Hà Nội: Giây phút thót tim giải cứu tài xế dập nát 2 chân, mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo

Sau cú tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo cùng chiều, tài xế bị thương nặng mắc kẹt trong cabin, 2 chân bị dập nát.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Khoảng 1h45 ngày 13/9, tại đường Mê Linh địa phận thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng (đoạn gần ngã tư đèn đỏ Tam Đồng) xảy ra vụ va chạm giữa 2 ô tô đầu kéo khiến một tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe.

Vào thời gian trên, ô tô đầu kéo BKS 38H-018.79 kéo theo sơmi rơmoóc BKS 38R-007.60 do anh Đào T. (SN 1975, quê Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Vĩnh Phúc đi Hà Nội, đâm vào đuôi ô tô đầu kéo BKS 29H-936.84 kéo theo sơmi rơmoóc 29R-108.66 do anh Nguyễn Xuân S. (SN 1976, quê Nam Định) điều khiển, đi phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Dân Trí)

Theo thông tin từ VTC News: Nhận tin có người mắc kẹt do tai nạn giao thông, Công an huyện Mê Linh xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai cứu nạn. Sau khoảng hơn 1 giờ triển khai cứu nạn, Công an huyện Mê Linh đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng dập nát 2 chân và chuyển cho lực lượng y tế cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng, xe phía sau bị biến dạng khoang cabin.

