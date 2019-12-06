Gợi ý cách chọn quà giáng sinh cho bé ý nghĩa và phù hợp nhất

Bé trai và bé gái có những sở thích hoàn toàn khác nhau, thói quen cũng khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn quà cũng cần lưu ý những đặc trưng để tặng cho phù hợp.

Giáng sinh sắp đến gần, lựa chọn quà cho bé là điều mà các cha mẹ đặc biệt quan tâm. Nếu như trước đây Noel chỉ là dịp lễ của phương Tây thì hiện nay, với sự du nhập nhiều nét văn hóa hiện đại, Noel cũng là dịp mà các bé ở Việt Nam rất thích nhận được quà. Nhưng chọn quà gì thích hợp và ý nghĩa nhất với bé? Các gợi ý sau đây sẽ mách cho bậc phụ huynh cách chọn quà Giáng sinh cho bé phù hợp nhất.

Nếu bạn muốn chọn một món quà để tăng cường và rèn luyện trí tuệ cho trẻ thì những gợi ý như: mô hình lắp ráp, bảng chữ cái, một số loại đồ chơi gỗ thông minh. Đây sẽ là những món quà giúp bé vừa chơi vừa học, vừa rèn luyện được nhiều kỹ năng tốt.

Với bé trai thường sẽ yêu thích những món quà mang tính chất mạnh mẽ, đặc biệt là những đồ chơi mang xu hướng công nghệ. Vì vậy, bạn có thể chọn những đồ chơi như: ô tô, tàu hỏa, tên lửa, robot, xe đua, xe tăng,...

Lựa chọn quà Giáng sinh cho bé gái

Với bé gái, bé thường thích những món quà điệu đà, xinh xắn, những bộ đồ lung linh, hoặc phụ kiện màu sắc. Vì vậy, cha mẹ có thể lựa chọn quà Noel cho bé gái là búp bê, gấu bông, những bộ váy xinh xắn. Nếu bé đã lớn hơn một chút bạn có thể chọn các phụ kiện như: nơ buộc tóc, kẹp ghim, vòng tay,....

Bé gái sẽ thích những món quà Noel xinh xắn - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, cũng tương tự như bé trai, cha mẹ có thể chọn đồ chơi trí tuệ cho bé gái bao gồm: xếp các mô hình, trò chơi nông trại, đồ chơi giúp phân biệt đồ vật, màu sắc, chữ cái hoặc số, mô hình đồ chơi giúp bé học ngoại ngữ,...

Lựa chọn quà Giáng sinh cho bé dựa theo độ tuổi

Bé ở các độ tuổi khác nhau có sở thích và yêu cầu về món quà khác nhau, vì vậy cha mẹ cũng cần lưu ý bé yêu của mình đang nằm ở độ tuổi nào để mua quà Noel cho bé.

Quà Giáng sinh cho trẻ sơ sinh

Đối với bé ở độ tuổi này đa phần chưa có nhận thức rõ ràng như các nhóm độ tuổi lớn hơn. Bạn nên chọn những món quà bắt mắt hoặc tác động kích thích sự phát triển của trẻ. Đó có thể là những chiếc lúc lắc tạo ra tiếng động vui tai cho bé. Hoặc bạn có thể lựa chọn những món quà tặng giáng sinh cho trẻ em thật hữu ích và cần thiết cho trẻ, bao gồm những vật dụng cho bé ở độ tuổi này.

Quà Noel cho bé sơ sinh nên là những vật dụng thích hợp cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Quà Giáng sinh cho trẻ ở độ tuổi mầm non, mẫu giáo

Ở độ tuổi này, trẻ đang rất hiếu động và thích thú tìm hiểu thế giới xung quanh, luôn tò mò về mọi thứ. Do vậy, cha mẹ nên chọn những món quà kích thích sự phát triển não bộ của bé, giúp bé phát triển thông minh, nhanh nhẹn hơn sau này.



Quà là đồ chơi gỗ sẽ tốt cho bé mầm non - Ảnh minh họa: Internet.

Đối với độ tuổi mầm non, những gợi ý quà Giáng sinh cho bé như các bộ đồ chơi bằng gỗ, các mô hình lắp ráp, trò chơi nông trại sẽ rất tốt cho sự phát triển cho bé. Ngoài ra, những món quà như những loại truyện tranh chỉ có hình giúp bé nhận diện màu sắc cũng khiến cho bé thích thú và say mê.

Quà Giáng sinh dành cho bé ở lứa tuổi Tiểu học

Trẻ ở độ tuổi Tiểu học đã được tham gia học trên trường lớp và chắc chắn đã có những sở thích nhất định. Vì vậy, món quà giáng sinh ý nghĩa cho bé sẽ phải là thứ mà trẻ yêu thích. Bạn nên tham khảo ý kiến của bé trước khi mua. Mẹ có thể chỉ hỏi thăm dò ý của bé muốn được tặng quà như thế nào.

Đối với bé ở độ tuổi Tiểu học, bạn nên chọn quà theo ý thích của bé - Ảnh minh họa: Internet.

Một số món quà gợi ý cho bé trong giai đoạn Tiểu học là: xe đạp, đôi giày bé yêu thích, trái bóng, bộ đồ thể thao, hoặc những cuốn truyện giáo dục mang tính nhân văn sẽ là món quà tuyệt vời cho những bé thích đọc sách.

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Một số lưu ý khi chọn quà Giáng sinh cho bé

Chọn quà cho bé tưởng chừng như đơn giản nhưng thực sự đối với bé, món quà là thứ kỳ diệu nhất mà bé háo hức và mong chờ mỗi dịp lễ về. Chắc chắn bé sẽ bất ngờ, vui mừng và cảm động khi nhận được món quà vào ngày Giáng sinh. Vì vậy, cha mẹ cần hết sức lưu ý các điều sau để tặng cho con những món quà tuyệt vời nhất:

Luôn tham khảo ý kiến trước khi mua quà giáng sinh cho bé nếu bé đã đủ độ tuổi nhận thức.

Trường hợp bé thích những món quà mà cha mẹ không nên mua thì hãy giảng giải cho trẻ hiểu là không nên chơi những đồ chơi đó, cha mẹ không tự ý mua trái sở thích của trẻ, sẽ làm trẻ dễ bị thất vọng.

Tuyệt đối tránh những đồ chơi mang tính bạo lực, ảnh hưởng tiêu cực, nhiều cha mẹ không để ý nên cho rằng vô hại nhưng thực chất đồ chơi ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và hành động của trẻ.

Cha mẹ nên mua quà rồi để ông già Noel tặng cho bé để tạo sự bất ngờ, bé sẽ rất thích thú nếu đúng dịp Noel mà được ông già Noel tặng quà.

Cha mẹ có thể để ông già Noel tặng quà để tạo bất ngờ cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là một số gợi ý cách chọn quà giáng sinh cho bé mà cha mẹ có thể tham khảo để dành tặng cho con những món quà ý nghĩa và phù hợp nhất. Chắc chắn món quà của bạn sẽ là điều tuyệt vời tạo nên những kỷ niệm đẹp cho bé. Chúc bạn cùng bé yêu có một mùa Giáng sinh an lành nhé!