Giữa lúc bị ‘yêu râu xanh’ uy hiếp, cuộc gọi liều lĩnh đã cứu nguy cuộc đời cô gái trẻ

Đời sống 30/09/2017 12:45

Gã “yêu râu xanh” đe dọa bẻ gãy cổ cô gái nếu dám chống cự và sau đó ra tay thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc tinh thần hoảng loạn, cô gái đã liều mình gọi cuộc điện thoại khẩn để cứu nguy cho chính bản thân.

Mới đây, Tòa án Tối cao Gloucester (Anh) đã tuyên phạt bị cáo David Diemer (34 tuổi) mức án 7 năm 6 tháng tù giam về tội xâm hại tình dục phụ nữ và đe dọa giết một sĩ quan cảnh sát.

Theo thông tin được công bố, chính cuộc gọi lúc khẩn cấp đã giúp cảnh sát bắt được kẻ phạm tội và giải cứu cho nạn nhân.

Giữa lúc bị ‘yêu râu xanh’ uy hiếp, cuộc gọi liều lĩnh đã cứu nguy cuộc đời cô gái trẻ - Ảnh 1
Bị cáo David Diemer - Ảnh: Internet

Theo đó, trong lúc nhậu nhẹt say sưa cùng bạn bè tại quán rượu, bị cáo Diemer đã tấn công tình dục một cô gái. Gã đe dọa bẻ gãy cổ cô nếu có ý định chống cự. Sau khi dùng chai đánh đập cô gái, “yêu râu xanh” giở trò cưỡng bức cô.

Trong cơn hoảng sợ tột cùng, nhìn thấy chiếc điện thoại trên sàn nhà, cô gái đã liều lĩnh bấm số điện thoại khẩn cấp.

May mắn, viên sĩ quan trực tổng đài đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái và giọng nói của gã đàn ông thú tính Diemer. Ngay lập tức, cảnh sát đã di chuyển đến hiện trường để giải nguy cho cô gái trẻ.

Nhờ thế, cô gái đã nhanh chân chạy thoát khỏi tên “yêu râu xanh”. Trên đường thoát thân, cô đã tường thuật toàn bộ sự việc cho cảnh sát và lo sợ gã đàn ông vẫn đang tiếp tục đuổi theo cô.

Thực tế, sau khi “hành sự” xong, Diemer đã trốn khỏi hiện trường và ẩn nấp trong nhà hàng xóm. Y không ngừng đe dọa cảnh sát, theo đó sẽ giết chết bất cứ người nào xông vào bắt y. Lực lượng cảnh sát vũ trang được chi viện và đã thuyết phục Diemer ra đầu thú thành công.

Được biết, vào năm 2004, Diemer từng có thời gian ngồi tù 5 năm vì tội hiếp dâm, theo thông tin đăng tải trên Thời đại.

Từ khóa:   hiếp dâm yêu râu xanh cuộc gọi khẩn cấp

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 23 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 23 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?