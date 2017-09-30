Gã “yêu râu xanh” đe dọa bẻ gãy cổ cô gái nếu dám chống cự và sau đó ra tay thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc tinh thần hoảng loạn, cô gái đã liều mình gọi cuộc điện thoại khẩn để cứu nguy cho chính bản thân.

Mới đây, Tòa án Tối cao Gloucester (Anh) đã tuyên phạt bị cáo David Diemer (34 tuổi) mức án 7 năm 6 tháng tù giam về tội xâm hại tình dục phụ nữ và đe dọa giết một sĩ quan cảnh sát.

Theo thông tin được công bố, chính cuộc gọi lúc khẩn cấp đã giúp cảnh sát bắt được kẻ phạm tội và giải cứu cho nạn nhân.

Theo đó, trong lúc nhậu nhẹt say sưa cùng bạn bè tại quán rượu, bị cáo Diemer đã tấn công tình dục một cô gái. Gã đe dọa bẻ gãy cổ cô nếu có ý định chống cự. Sau khi dùng chai đánh đập cô gái, “yêu râu xanh” giở trò cưỡng bức cô.

Trong cơn hoảng sợ tột cùng, nhìn thấy chiếc điện thoại trên sàn nhà, cô gái đã liều lĩnh bấm số điện thoại khẩn cấp.

May mắn, viên sĩ quan trực tổng đài đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái và giọng nói của gã đàn ông thú tính Diemer. Ngay lập tức, cảnh sát đã di chuyển đến hiện trường để giải nguy cho cô gái trẻ.

Nhờ thế, cô gái đã nhanh chân chạy thoát khỏi tên “yêu râu xanh”. Trên đường thoát thân, cô đã tường thuật toàn bộ sự việc cho cảnh sát và lo sợ gã đàn ông vẫn đang tiếp tục đuổi theo cô.

Thực tế, sau khi “hành sự” xong, Diemer đã trốn khỏi hiện trường và ẩn nấp trong nhà hàng xóm. Y không ngừng đe dọa cảnh sát, theo đó sẽ giết chết bất cứ người nào xông vào bắt y. Lực lượng cảnh sát vũ trang được chi viện và đã thuyết phục Diemer ra đầu thú thành công.

Được biết, vào năm 2004, Diemer từng có thời gian ngồi tù 5 năm vì tội hiếp dâm, theo thông tin đăng tải trên Thời đại.

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