Giá vàng hôm nay 23/12/2024: Tiếp đà tăng mạnh, vàng SJC và nhẫn trơn vụt tăng nửa triệu

Đầu phiên giao dịch hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,3-84,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Mở cửa phiên giao dịch 23/12, giá vàng 9999 của SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, lên mức 84,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đầu giờ sáng nay cũng nâng giá vàng nhẫn 9999 ở chiều mua vào lên mức 83,3 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng so với mức chốt tuần qua, trong khi giá bán ra giảm 100 nghìn đồng/lượng, về mức 84,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 9h08' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 8h41' như sau:

- SJC TP.HCM: 82.300.000 đồng/lượng - 84.300.000 đồng/lượng.

- Doji Hà Nội: 82.300.000 đồng/lượng - 84.300.000 đồng/lượng.

- Doji TP.HCM: 82.300.000 đồng/lượng - 84.300.000 đồng/lượng.

Theo báo Người Lao Động, lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 2.624 USD/ounce, tăng nhẹ so với phiên trước. Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được dự báo khó có biến động mạnh khi thị trường Mỹ, châu Âu đang bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới 2025.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 80,8 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Nhận định về giá vàng thời gian qua, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, nói rằng giá vàng biến động và giảm so với mức đỉnh 2.790 USD/ounce hồi tháng 11-2024, do sau khi ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ, giá USD tăng mạnh khiến vàng kém hấp dẫn với người mua ngoài thị trường Mỹ (do vàng chủ yếu được định giá bằng USD).

Tâm lý chốt lời của nhà đầu tư khi một phần kỳ vọng vào khả năng ông Trump thắng cử đã được phản ánh vào giá vàng từ trước và số nhà đầu tư khác có xu hướng bán ra chốt lời.

