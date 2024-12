Theo thông tin từ báo PLO: Ngày 12-10, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Phú Thiện vận động hung thủ sát hại nữ chủ quán cắt tóc tại xã Ia Rong ra đầu thú.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định ông HD (35 tuổi, ngụ xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là hung thủ sát hại bà ĐTT (37 tuổi, chủ tiệm cắt tóc HT ở xã la Rong, huyện Chư Pưh).