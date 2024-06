Ngày xảy ra vụ việc bố mẹ của cháu bé không có ở nhà, cháu qua nhà bà chơi rồi một mình về nhà rửa tay, bị ngã trong xô nước.

Theo thông tin từ báo PLO: Ngày 14-6, Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra trường hợp một cháu nhỏ hai tuổi tử vong do ngã trong trong xô nước gia đình.

Nạn nhân là cháu RLS (2 tuổi), ngụ Bôn Dlai Bầu, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 12-6, người nhà phát hiện cháu RLS tử vong trong xô nước của gia đình. Trước lúc xảy ra tai nạn, bố mẹ cháu S đi vắng, cháu qua nhà bà chơi rồi một mình về nhà rửa tay, bị ngã trong xô nước.

Gia đình đang chuẩn bị mai táng cho cháu bé (Ảnh: PLO)

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân. Phía gia đình xác định nguyên nhân tai nạn trong sinh hoạt và có đơn từ chối khám nghiệm tử thi, không có kiến nghị gì thêm.

Được biết, gia đình cháu RLS thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ cháu RLS là anh Đinh Văn Som (27 tuổi) và chị Rah Lan Hoa (22 tuổi), ngụ Bôn Dlai Bầu, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí cũng xảy ra một trường hợp tương tự: Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với L.T.Y.H. (SN 1994, ngụ huyện Côn Đảo) về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Theo điều tra ban đầu, ngày 29/4, H. nhận trông giữ cháu N.K.V. (SN 2022) tại nhà. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, cháu V. đi vệ sinh ra bỉm, nên H. bế cháu xuống nhà vệ sinh, bên cạnh là xô nhựa đựng nước.

H. để đứa trẻ đứng ở nhà vệ sinh, 2 tay bé cầm vào thành của xô nước (trong xô có khoảng 15cm nước). Sau đó H. đi lên phòng khách lấy quần áo, túi nylon để đựng bỉm. Lên phòng khách, H. đứng nói chuyện với mẹ khoảng 5 phút.

Khi đang nói chuyện thì H. nghe tiếng cháu bé khác gọi thông báo bé V. bị ngã xuống nước nên H. chạy vào nhà vệ sinh, phát hiện V. đã ngã vào trong xô nước, đầu úp xuống dưới, cả người nằm lọt trong xô.

