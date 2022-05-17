Ghế Massage Queen Crown - Sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình

Từ xưa đến nay ghế massage được biết đến là một thiết bị vô cùng hữu ích có khả năng mô phỏng chân thực các động tác xoa bóp, massage. Các tác động massage này giúp đả thông kinh mạch, kích thích máu lưu thông xua đi cơn đau nhức mỏi, thư giãn tinh thần.

Ghế massage Queen Crown đã trở thành thiết bị quen thuộc trong các gia đình hiện nay. Thiết bị này không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện cơ thể người dùng mà còn giúp thư giãn tinh thần sau một ngày dài. Vậy làm thế nào để lựa chọn một chiếc ghế massage gia đình chất lượng tốt, đáp ứng tối đa nhu cầu bạn hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé.

Với cuộc sống ngày càng bận rộn thì một thiết bị như ghế massage giúp gia đình bạn có thể thoải mái thư giãn, chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà mà không phải đi đâu xa. Nhờ vậy chất lượng cuộc sống cũng được nâng lên đáng kể.

Bên cạnh đó những chiếc ghế massage gia đình ngày càng được tối ưu chi phí sản xuất nên có giá thành hợp lý, phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng. Vì vậy các gia đình có thể dễ dàng đầu tư sử dụng phục vụ tối đa nhu cầu.

Với những chiếc ghế massage toàn thân mọi thành viên trong gia đình bạn đều có thể sử dụng dài lâu. Nhờ vậy bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí cho các buổi chăm sóc ở các spa, trung tâm trị liệu chuyên nghiệp.

2. Các tiêu chí chọn ghế massage gia đình phù hợp

2.1. Chọn ghế massage phù hợp với vóc dáng và không gian trong gia đình

Tiêu chí lựa chọn chiếc ghế massage phù hợp tiên quyết chính là vừa vặn với vóc dáng của người dùng. Trong gia đình có thể các thành viên có vóc dáng khác nhau nên bạn hãy lựa chọn ghế được thiết kế form dáng rộng rãi vừa với người cao to nhất. Bên cạnh đó bạn nên lựa chọn ghế có khả năng điều chỉnh độ dài chân để có tư thế ngồi thoải mái nhất.

Bên cạnh đó trước khi chọn mua ghế bạn hãy tính toàn không gian, vị trí đặt ghế massage trong nhà. Với những gia đình có không gian diện tích nhỏ hẹp thì nên chọn ghế có kiểu dáng thon gọn và đặc biệt có một số tính năng thông minh như lùi tường để tiết kiệm diện tích.

Lựa chọn ghế có kiểu dáng vừa vặn cơ thể

2.2. Lựa chọn chất liệu ghế phù hợp

Chất liệu là một yếu tố quan trọng quyết định đến trải nghiệm và độ bền khi sử dụng sản phẩm. Hầu hết ghế massage được bao bọc bởi một lớp da nhân tạo vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa dễ dàng bảo quản, vệ sinh. Một số loại da thường được sử dụng làm ghế massage như: da PU cao cấp, da Simili, da tổng hợp Synthetic Leather,...Trong số các loại này da PU được đánh giá cao hơn nhờ khả năng chống thấm nước, chống bám bụi với độ bền cao lên tới 10 năm. Vì vậy khi lựa chọn chất liệu da bạn hãy ưu tiên lựa chọn ghế massage gia đình được làm từ da PU.

2.3. Tìm hiểu tính năng, công nghệ ghế massage

Tính năng và công nghệ là hai yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến hiệu quả massage và giá thành sản phẩm. Về tính năng một chiếc ghế massage đều có những tính năng cơ bản như massage toàn thân bằng con lăn, túi khí, điều chỉnh góc nằm, lực massage,...

Ngoài ra những chiếc ghế massage hiện đại sẽ thêm nhiều tính năng như: massage không trọng lực, nhiệt hồng ngoại, kéo giãn, dò tìm huyệt đạo tự động,...

Nếu bạn mua ghế massage với mục đích thư giãn thông thường thì chỉ cần chọn ghế có những tính năng cơ bản để tiết kiệm chi phí. Còn nếu bạn muốn được chăm sóc chuyên sâu, giảm nhức mỏi, hỗ trợ trị liệu hoặc đơn giản muốn được trải nghiệm nhiều hơn thì hãy lựa chọn ghế có nhiều tính năng hơn.

Về mặt công nghệ ngày nay ghế massage được nghiên cứu phát triển nhiều công nghệ massage hiện đại như 3D, 4D, 5D, 6D,...Công nghệ càng cao càng mang đến trải nghiệm massage chân thực, dễ chịu và đồng thời giá thành cũng càng cao.

2.4. Lựa chọn thương hiệu ghế massage uy tín

Để lựa chọn được một chiếc ghế massage gia đình chất lượng tốt bạn nên chọn ghế của thương hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng đánh giá cao trên thị trường. Queen Crown là một thương hiệu tiêu biểu được đông đảo khách hàng “chọn mặt gửi vàng”.

Khi lựa chọn sản phẩm của thương hiệu này bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Bởi các sản phẩm luôn được đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và các tiêu chuẩn an toàn. Không những vậy ghế massage Queen Crown rất đa dạng mẫu mã, tính năng, công nghệ và cả giá thành sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

Lựa chọn Queen Crown bạn sẽ được an tâm hoàn toàn từ chất lượng, công năng sản phẩm, giá thành và cả chế độ bảo hành, bảo trì sản phẩm. Tất cả những điều trên đã tạo nên uy tín số 1 cho thương hiệu này trên thị trường và trong lòng khách hàng.

3. Top 3 mẫu ghế massage gia đình được yêu thích sử dụng

3.1. Ghế massage Queen Crown Fantasy X1

Là chiếc ghế massage có công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất hiện nay cùng thiết kế sang trọng giúp Queen Crown Fantasy X1 được đông đảo gia đình Việt lựa chọn sử dụng. Đây là siêu phẩm hoàn hảo mà bất cứ ai cũng mong muốn có được.

Ghế massage Queen Crown Fantasy X1 ứng dụng công nghệ massage 6D-Max tăng cường lần đầu tiên xuất hiện. Công nghệ này mang đến khả năng massage vô cùng chân thực mô phỏng 7 kỹ thuật massage. Nhờ vậy người dùng có thể cảm nhận massage chuyên nghiệp như các chuyên gia trị liệu.

Fantasy X1 được tích hợp nhiều tính năng đẳng cấp

Đặc biệt hơn hết siêu phẩm Fantasy X1 còn có tính năng nâng lưng cảm ứng tự động giúp rô bốt massage với lực ấn sâu và sát hơn vào cơ thể. Nhờ vậy massage sẽ lên một tầm cao mới hiệu quả, hiện đại vượt trội.

Ghế massage Queen Crown Fantasy X1 còn khiến khách hàng trầm trồ với hàng loạt tính năng hiện đại như: tự động điều chỉnh độ dài chân, quét cơ thể thông minh, massage bắp chân bằng con lăn, massage không trọng lực sâu, massage nhiệt hồng ngoại, lùi tường, điều khiển giọng nói,...

3.2. Ghế massage Queen Crown QC7

Queen Crown QC7 luôn là mẫu ghế massage gia đình lọt top bán chạy của thương hiệu Queen Crown. Chiếc ghế này thu hút khách hàng với khả năng massage toàn diện và mức giá hợp lý.

Ghế được thiết kế với kiểu dáng thuôn dài tạo cảm giác nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian trong nhà. Điểm nhấn trong thiết kế của model QC7 nằm ở các hình họa tiết kim cương bên sườn ghế và lòng ghế, chân ghế. Điều này không chỉ giúp tăng độ sang trọng mà còn giúp nâng cao độ bền da ghế.

QC7 có thiết kế cách tân, đẹp mắt

Ghế massage Queen Crown QC7 ứng dụng công nghệ massage 4D hiện đại xoa bóp, đấm, vỗ, miết, nhào sâu vào từng huyệt đạo. Đặc biệt ghế được trang bị hệ thống túi khí kép toàn thân số lượng lớn tại các vùng vai, cánh tay, bắp chân, bàn chân và có thêm cả vùng lưng và hông. Nhờ vậy cơ thể người dùng sẽ được ôm chặt trên ghế, xoa bóp cơ bắp xua đi nhức mỏi nhanh chóng.

3.3. Ghế massage Queen Crown QC V5

Queen Crown QC V5 là một sự lựa chọn lý tưởng cho các gia đình vừa tiết kiệm chi phí vừa được trải nghiệm đầy đủ các tính massage hiện đại. Chiếc ghế này có thiết kế vô cùng nhỏ gọn phù hợp với hầu hết không gian gia đình hiện nay.

Mặc dù là sản phẩm có mức giá bình dân nhưng Queen Crown QC V5 vẫn có khả năng chăm sóc toàn diện cơ thể người dùng bằng hệ thống con lăn massage 3D cùng hệ thống túi khí kép toàn thân. Tại lòng bàn chân cũng được trang bị hệ thống con lăn massage xoay đảo chiều liên tục giúp đả thông mạch, giảm đau nhức chân tức thì.

QC V5 được nâng cấp hệ thống túi khí kép toàn thân

Đặc biệt ghế massage Queen Crown QC V5 được trang bị nhiều thiết bị tối tân như bảng điều khiển cảm ứng bằng tiếng Việt và hệ thống loa Hifi. Nhờ vậy người dùng sẽ được trải nghiệm tiện ích tối ưu khi sử dụng sản phẩm này.

Ghế massage gia đình là một thiết bị hữu dụng mang đến những trải nghiệm thư giãn, chăm sóc sức khỏe tuyệt hảo. Vì vậy bạn hãy trang bị cho gia đình mình thiết bị chăm sóc sức khỏe, thư giãn. Và để lựa chọn được sản phẩm chất lượng tốt, đa tính năng hãy tìm hiểu thêm các sản phẩm của https://queencrown.vn/ nhé.