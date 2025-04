Dự báo thời tiết hôm nay 28/4/2025: Bắc Bộ tiếp tục có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 28/4/2025 các vùng trên cả nước như sau.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, trong hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông. Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ dao động từ 27-29 độ, trời mát mẻ.

Ở Trung Bộ, mưa và dông xuất hiện ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Khu vực Quảng Bình và Quảng Trị có mưa cục bộ. Còn các tỉnh từ Huế đến Quảng Ngãi ít mưa. Khu vực từ Bình Định đến Phú Yên vẫn duy trì nắng với nhiệt độ cao từ 32-34 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng, nhiệt độ tại Tây Nguyên từ 31-34 độ, còn với Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 34-36 độ. Chiều tối có thể có mưa rào cục bộ.

Bắc Bộ hôm nay thời tiết có mưa to - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 28/4:

Hà Nội nhiều mây, mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào đến mưa to, trời chuyển mát, có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to đến rất to. Trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế phía bắc nhiều mây, mưa rào đến mưa to; phía nam ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

