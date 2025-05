Trong lúc ngồi nhậu tại nhà mình thì xảy ra mâu thuẫn, Đoàn Công Kim Ngân (32 tuổi, thường trú xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) lấy khẩu súng tự chế bắn trúng bạn nhậu bị thương.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngày 26/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã bắt giữ Đoàn Công Kim Ngân (SN 1992, ngụ huyện Tân Phú) về hành vi sử dụng súng tự chế bắn người xảy ra trên địa bàn xã Trà Cổ, huyện Tân Phú.

Viên đạn được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất gắp ra khỏi cơ thể nạn nhân. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 25/5, Ngân và anh Đ.V.P (SN 1996, ngụ xã Trà Cổ) tổ chức ăn nhậu tại nhà Ngân ở ấp 5, xã Trà Cổ.

Trong lúc ăn nhậu, giữa Ngân và anh P. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bực tức, Ngân vào nhà lấy 1 khẩu súng tự chế (chưa rõ đặc điểm) bắn 1 phát trúng vào mạn sườn phải của anh P. Anh P. bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, TP.Biên Hòa cấp cứu và điều trị. Sau khi gây án, Ngân đã tẩu thoát khỏi địa phương.

Anh P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, TP.Biên Hòa. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, điều tra, truy xét đối tượng.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sau khi được Công an tỉnh Đồng Nai tuyên truyền, vận động, đối tượng Ngân đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

