Để một quả chanh vào tủ lạnh, bạn sẽ phải bất ngờ với điều kỳ diệu xảy ra vào hôm sau

Đời sống 07/10/2016 17:03

Tủ lạnh hiện nay đã trở thành vật dụng phổ biến của mỗi gia đình. Chúng ta thường dùng nó để dự trữ thức ăn trong một khoảng thời gian dài, điều này giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng và vệ sinh đúng cách thì tủ lạnh sẽ trở thành nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm.

Môi trường ẩm ướt trong tủ lạnh là nơi rất dễ phát sinh các loại vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Đặc biệt là khi chúng ta giữ các loại thức ăn, rau củ trong nhiều ngày liên tục, làm cho tủ lạnh có nhiều mùi khó chịu. Dưới đây, là một số phương pháp khử mùi tủ lạnh hiệu quả mà bạn có thể áp dụng tại nhà.

 Bã cà phê

Để một quả chanh vào tủ lạnh, bạn sẽ phải bất ngờ với điều kỳ diệu xảy ra vào hôm sau - Ảnh 1
Bã cà phê là một tring những chất khử mùi rất hiệu quả.

Việc uống một lượng cà phê vừa đủ vào buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khỏe. Nó không chỉ giúp bạn trở nên tỉnh táo, mà còn có khả năng tăng cường trí nhớ. Bên cạnh đó, bã cà phê còn là một chất khử mùi tủ lạnh rất hiệu quả.

Cách khử mùi tủ lạnh với bã cà phê như sau: dùng túi vải hoặc một mảnh vải gói một ít bã cà phê. Bạn có thể sử dụng cà phê đã pha hoặc mới xay đều được. Sau đó, đặt chúng vào các góc của tủ lạnh. Nên nhớ, mỗi túi cà phê chỉ nên sử dụng trong một tuần rồi thay bằng túi khác.

 Khử mùi bằng giấm ăn

Để một quả chanh vào tủ lạnh, bạn sẽ phải bất ngờ với điều kỳ diệu xảy ra vào hôm sau - Ảnh 2
Giấm ăn được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm và khử mùi.

Giấm ăn được cấu tạo chủ yếu bởi axit axetic, do đó giấm ăn có khả năng khử mùi và kháng khuẩn rất tốt. Vì vậy, giấm ăn được ứng dụng rất rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm và khử mùi.

Để khử mùi tủ lạnh bằng giấm, bạn hãy đổ một ít giấm vào một cái chén nhỏ hoặc một bình thủy tinh nhỏ không đậy nắp rồi đặt vào ngăn mát của tủ lạnh. Các hoạt chất của giấm sẽ hút hết tất cả các mùi hôi trong tủ lạnh của bạn. Sau một tháng, nên thay một bình giấm mới.

Cam, chanh, quýt

Để một quả chanh vào tủ lạnh, bạn sẽ phải bất ngờ với điều kỳ diệu xảy ra vào hôm sau - Ảnh 3
Trong thành phần cấu tạo của chanh, cam, quýt chứa rất nhiều axit nên khử mùi rất tốt.

Cũng giống như giấm ăn, trong thành phần cấu tạo của chanh, cam, quýt chứa rất nhiều axit nên có tác dụng khử mùi rất tốt. Tuy là có thành phần và công dụng giống nhau nhưng cách sử dụng của chúng hoàn toàn khác nhau, mọi người nên lưu ý.

Đối với cam, quýt chúng ta chỉ sử dụng phần vỏ. Đầu tiên, rửa sạch và để cho chúng khô nước. Sau đó, đặt rải rác ở nhiều vị trí trong tủ lạnh. Khu vực mà bạn cần chú ý đó là vị trí thông gió và nơi chứa nhiều thực phẩm của tủ lạnh.

Để dùng chanh khử mùi, bạn hãy cắt nhỏ quả chanh thành nhiều lát mỏng. Sau đó, đặt rải rác chúng ở những nơi chứa thức ăn và tỏa nhiều mùi hôi nhất. 

Nên nhớ thay thế vỏ cam, quýt hoặc lát chanh mới khi chúng bị khô, héo.

 Túi trà đã sử dụng

Để một quả chanh vào tủ lạnh, bạn sẽ phải bất ngờ với điều kỳ diệu xảy ra vào hôm sau - Ảnh 4
Sau 2 tuần hoặc 1 tháng, bạn nên thay đổi các túi trà trong tủ lạnh.

Khi tủ lạnh có mùi hôi khó chịu, bạn để 1 – 2 gói túi trà đã dùng trong các góc của tủ lạnh. Các hoạt chất trong trà ngoài tác dụng việc giúp tinh thần sảng khoái, đẹp da thì còn có tác dụng khử các mùi khó chịu trong tủ lạnh, giày hoặc tủ quần áo. 

Để đạt hiệu quả khử mùi tốt nhất, sau 2 tuần hoặc 1 tháng, bạn nên thay đổi các túi trà trong tủ lạnh.

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để khử mùi tủ lạnh hiệu quả. Bạn hãy chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất giúp bạn tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và công sức.

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