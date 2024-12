Danh tính người đàn ông sàm sỡ hàng loạt thiếu nữ: Nghi phạm đang có vợ và 3 đứa con

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh T. (SN 1991, trú ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) về tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 17/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) thông tin, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh T. về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11/2024, một số phụ nữ đang đi qua những đoạn đường vắng ở huyện Vạn Ninh thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy kiểu dáng Yamaha Exciter bám sát và có hành vi dâm ô. Cụ thể, người đàn ông đi xe máy sờ mó vào vùng nhạy cảm của các phụ nữ rồi tăng tốc xe máy bỏ chạy.

Nguyễn Minh T dựng lại hiện trường gây án - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh đã phân công trinh sát hình sự, điều tra viên vào cuộc truy xét hành tung nghi can có đặc điểm nhận dạng bề ngoài như các nạn nhân mô tả. Qua đó xác định đối tượng có hành vi dâm ô các phụ nữ là Nguyễn Minh T.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận đã thực hiện 6 vụ dâm ô phụ nữ trên đường ở Vạn Ninh, trong đó có 3 nạn nhân nữ mới dưới 16 tuổi.

