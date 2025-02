Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc mâu thuẫn trong lúc trượt patin khiến một thiếu niên 16 tuổi tử vong tại thị xã La Gi.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vào lúc 19h30 ngày 8/2, em HD (16 tuổi, trú phường Phước Lộc, thị xã La Gi) cùng bạn đi trượt patin tại khu vui chơi thiếu nhi ở thị xã La Gi. Trong lúc chơi thì em D vô tình va chạm với một thiếu niên khác cũng đang trượt patin.

Lập tức, Trần Đại Điền (17 tuổi, anh trai của thiếu niên xảy ra va chạm) bênh em cự cãi với D rồi bất ngờ móc dao mang theo tấn công em D rồi bỏ trốn.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM nhưng đến 9g sáng 9/2 do vết thương quá nặng, em D đã tử vong.

Cũng trong ngày 9/2, qua truy xét, Công an thị xã La Gi đã bắt giữ được Trần Đại Điền. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý, điều tra.

Gia đình đã đưa thi thể em D về lo hậu sự - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, một vụ án mạng tương tự xảy ra vào ngày 8/2, một số cán bộ xã Lương Phong (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), sáng 8/2, N.V.Đ (SN 1977, trú tại thôn Khánh, xã Lương Phong) tiến hành xây tường để ngăn cách với diện tích đất của hàng xóm là gia đình anh N.H.P.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, giữa Đ và anh P xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Sau đó, Đ đánh anh P khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khi thấy anh P đã chết, Đ dùng dao tự sát. Người dân, lực lượng chức năng đưa Đ đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, cả anh P và Đ đều là người có hộ khẩu thường trú tại thôn Khánh, xã Lương Phong, đi làm ăn ở xa, mới trở về quê ăn Tết thì xảy ra vụ việc. Trước đó, hai người không có mâu thuẫn, tranh chấp.

Hiện, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa, Công an xã Lương Phong và các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ trọng án.

