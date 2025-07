Cửa sổ không có song chắn, bé trai 4 tuổi ngã từ tầng 2 khách sạn khi đi du lịch cùng bố mẹ

Tối 19.7, sau khi tham quan, gia đình anh T trở về khách sạn. Thế nhưng do ảnh hưởng của mưa giông, dẫn đến khu vực xã Cúc Phương bị mất điện. Để cho phòng được thoáng, gia đình anh T đã mở cửa sổ. Con trai anh T (là cháu A) không may bị ngã từ cửa sổ xuống sân (cửa sổ không có song chắn, bên ngoài cũng không có lan can bảo vệ).

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 20/7 anh Nguyễn Mạnh Hà, chủ khách sạn Cúc Phương Mebi Hotel, đã mang đồ của gia đình anh Th. lên Hà Nội bàn giao và ra về, mà không thăm hỏi cháu khiến gia đình rất bức xúc.